U Banjaluci obustava saobraćaja u Ulici Slobodana Dubočanina

Zbog rekonstrukcije i proširenja distributivne mreže pitke vode i mreže za prikupljanje otpadnih voda - faza II u Ulici Slobodana Dubočanina, na dijelu od broja 14 do Tuzlanske ulice, od 3. do 13. juna, od 7.30 do 18 časova doći će do obustave saobraćaja.

Iz Gradske uprave kažu da će tokom obustave, saobraćaj biti regulisan i preusmjeravan na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. "Za vrijeme izvođenja radova biće omogućen pješački saobraćaj", navode iz Gradske uprave. Radove izvodi preduzeće "MG MIND" iz Mrkonjić Grad.