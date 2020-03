Turistički kompleks na Manjači ubrzano se gradi

Jezero na Manjači danas izgleda potpuno drugačije nego što je to bio slučaj jesenas. Nema više otpada, rastinja, nije više okovano korovom, sve je u potpunosti očišćeno.

Mehanizacija radi punom parom. Nekolicina radnika izrađuje ladare, natkrivene kućice -ljetnjikovce gdje će uživati, roštiljati i gostiti se posjetioci ovog turističkog kompleksa. Zacrtano je da kompleks bude otvoren i da većina radova bude završena, do početka juna.

Do sada je urađen veliki posao, ali slijedi još mnogo toga. Radilo se, domaćinski, pa su troškovi umnogome manji nego što se očekivalo, kaže prvi čovjek Centra za razvoj sela.

"Ovog trenutka, ako gledamo sve šta se radilo i gradilo na ovom prostoru, nije još dostiglo ni iznos od 100.000 KM. Zašto toliko malo? Zato što mi to radimo vlastitim sredstvima. Mi iz Centra sa svojom mehanizacijom, sa svojim radnicima, a vrijeme kad imamo slobodan prostor između animalne i biljne proizvodnje, kad nije neki agrorok, gdje se moramo baciti na posao, mi sve to koristimo da ovdje lično. Mislim da ove investicije sve što je ovdje urađeno da smo radili preko javnih nabavki i da smo za to tražili budžetska sredstva siguran sam da bi to sada bilo 400-500.000 KM", rekao je Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Predviđeno je da se na ovom mjestu nalaze tri lijepo uređene plaže, posute sitnim abrazivnim materijalima. Vikend naselja, hoteli, moteli, sportski tereni, prostor za održavanje koncerata i drugi prateći objekti - sve će to biti dio velikog kompleksa.

Lokacija zahtjeva i postavljanje klupa, kontejnera, postavljanje cvijeća, zelenila. Neophodno je postaviti i uličnu rasvjetu i bungalove kako bi posjetioci mogli da borave i tokom 24 časa ili nekoliko dana.

Na ulazu u ovaj turističko-rekretaivni kompleks trebalo bi da se nalazi tržnica sa domaćim proizvodima. Iz Centra za razvoj sela, poručuju da će to biti odlična prilika za domaće proizvođače, ali i za posjetioce - da na pravi način uživaju u ljepoti domaćih jela i pića.

Pored investitora u projekat su već uključena desetine partnera, udruženja građana, zavičajna društva na prostoru Zmijanja, sportska društva, planinari, speleolozi, klubovi ljubitelja ekstremnih sportova. Veliko i malo jezero, ponornica, obilje proplanaka i staza, sve to na jednom mjestu biće, vjeruju u Centru za razvoj sela pravi mamac za domaće i strane turiste, kao i sve one koji žele da se odmore od gradske vreve.

"Evo čistog zraka, evo predivne prirode, da nahrane svoja pluća, da održe svoje zdravlje šetajući, rekreirajući se ovdje, na ovom prostoru, jer on to stvarno mogućava. Ovdje ima toliko pješačkih staza, lokaliteta, još nekih jezera gore prema Radmanovićima, izobilje prirodno, dobra koja pružaju ugođaj za sve", istakao je Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Manjača, kao turistički kompleks biće pod stalnim nadzorom, imaće službu koja se brine o bezbjednosti kupača i svih gostiju i postojaće propisana pravila, sve kako bi boravak bio ugodan i bezbjedan. Dovoljno razloga da ovog ljeta umjesto skupih morskih destinacije, izaberete za promjenu, Manjaču, kompleks tako blizu, a daleko od užurbanog grada, pravu, novu oazu za odmor i uživanje.