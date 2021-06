Trivić: Stanivuković nije podnio potrebnu dokumentaciju za izgradnju škole

Juče gradonačelnik Banjaluke nije ni znao da o gradnji nove škole mora da obavijesti Ministarstvo prosvjete.

- To može biti samo interni pravilnik. Zakon ne može da ide u takve detalje. Prosto, ne mogu da sudim o tome dok to ne pročitam i dok to ne vidim – kazao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Danas tvrdi da su papiri predati na vrijeme.

- Inicijativu je podnio moj prethodnik i to u martu, što je manje važno. I nećete vjerovati, Natalija je odgovorila na tu inicijativu da je korona pa će odgovoriti detaljnije. Dakle, inicijativa postoji - dodao je Stanivuković.

Dopis o potrebi gradnje škole postoji, iz ministarstva prosvjete to ne spore. Ali, ne postoji Detaljan opis, status i struktura škole, Dokaz o obezbjeđenosti sredstava za rad i Podaci o načinu ispunjavanja propisanih uslova. Sve ono što je ministarstvo zatražilo od prethodnog gradonačelnika, prošle godine, kako bi gradnja škole u Adi bila moguća. Jek korone tada je zaustavio čitavu proceduru, ali im nije jasno šta sada zaustavlja aktuelnog gradonačelnika Stanivukovića da dostavi dokumentaciju. I to nije jedini problem. Prethodna Gradska uprava govorila je o petorazrednoj školi. Sadašnja planira devetorazrednu, što zahtijeva dodatne dokumente.

- Ministarstvo prosvjete i kulture u potpunosti podržava ideju o osnivanju i izgradnji OŠ u Adi, ali isto tako mora da u skladu sa Zakonskim procedurama ima potrebnu dokumentaciju da bi komisijski dala saglasnost. Mi ne razumijemo gradonačelnika Stanivukovića da samo medijski komunicira sa javnošću u vezi ovako velike investicije. Isto tako, ni jednom nam nije uputio inicijativu za sastanak – objasnila je Natalija Trivić, minister prosvjete I kulture Republike Srpske.

Zato iz ministarstva pozivaju gradonačelnika u Vladu da prihvati njihovu stručnu pomoć kako bi shvatio Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i zašto je izgraditi školu, bez bilo kakvih prihvatljivih zakonskih procedura, nemoguće. Kažu, gradnja škole nije privatna stvar pojedinca, nego interes svih građana i javno dobro za Republiku Srpsku.