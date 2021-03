Topić: Stanivuković da predloži Skupštini odluku o privremenom finansiranju Banjaluke

Šef kluba odbornika SNSD Dragoslav Topić je pozvao gradonačelnika da u utorak, umjesto budžeta grada, stavi na dnevni red odluku o privremenom finansiranju Banjaluke.

Ima mogućnost za to i to će vjerovatno odbornici podržati . Zakon je rekao da se ova odluka usvaja krajem prethodne godine, ali nigdje ne piše da ne može sada. Smatram da do ovog sastanka nije trebalo ni doći – kazao je Topić.

Kazao je da je danas trebalo razgovorati o stavkama u budžetu.

– Trebali smo pričati o onom što nedostaje i što je gradonačelnik obećavao, a čega nema. Od svega toga nema ničega, a danas se apriori na nas svaljuje krivica za eventualno ne usvajanje budžeta. Pa niko od nas nije ni rekao da neće prihvatiti budžet. Sjednica je u utorak i tom prilikom ćemo iznijeti svoje stavove – kazao je on.

Zapitao je zašto nije ranije pripremljen budžet.

– Do ovakve situacije ne bi došlo da smo ranije imali mogućnost da raspravljamo o budžetu – naveo je Topić.