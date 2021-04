Topić pozvao prevoznike da oslobode sve srednjoškolce plaćanja autobuskih karata do kraja aprila

Dragoslav Topić, šef odborničkog Kluba SNSD u SO Banjaluka, poziva prevoznike da oslobode sve srednjoškolce plaćanja autobuskih karata do kraja aprila. Na taj bi način,kako kaže, kompenzovali karte od marta.

"Škola je zbog pandemije korona virusa opet prekinuta 15. marta, a do tada su djeca, odnosno roditelji već kupili mjesečne karte, sutra nastava opet počinje i ako bi školarci kupovali mjesečne karte za april, koristili bi ih samo pet dana jer se već od 25. u mjesecu mogu kupiti karte za naredni mjesec i koristiti u ovom mjesecu. Treba dodati i da slijedi proljećni raspust tako da djeca u ovom mjesecu idu u školu samo pet dana. Svaka drugačija odluka bila bi nekorektna jer je Grad izdvojio subvencije za prevoznike za prva tri mjeseca, a 26. ovog mjeseca nova odluka naći će se pred odbornicima. Ukoliko prevoznici nemaju sluha, pozivamo Odjeljenje za saobraćaj i gradonačelnika da u novoj odluci nađe dio za mjesečne karte. Vjerujem da bi roditeljima puno značilo da im prevoznici ili grad izađu u susret jer cijena mjesečne karte kreće se od 20 KM do 60 KM, zavisno je od linije, a ima i djece koji moraju da plaćaju dvije karte jer nemaju direktnu liniju. Primjera radi, iz Potkozarja do centra Banjaluke 56 KM +16.5 KM, za učenike koji presijedaju, Bronzani Majdan – Banjaluka 62.50 KM, Verići 62.00 KM", izjavio je Dragoslav Topić.