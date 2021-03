Topić: Gradonačelnik se ponaša kao dijete kada mu uzmete igračku pa se odmah rasplače

Banjaluka neće stati, a gradonačelnik se ponaša kao dijete kada mu uzmete igračku pa se odmah rasplače, rekao je Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u skupštini Grada Banjaluka.

"Spočitava nam se da će Banjaluka stati, kako neće biti košenja trave, da neće biti asfaltiranja puteva. Moram vam reći da sa republičkog nivoa imamo jasnu poruku da će se Republika uključiti u riješavanje ovih problema i svi putevi koji su bili planirani će biti asfaltirani. Gradonačenilik se ponaša kao dijete kad mu uzmete igračku, odmah se rasplače. Mi nismo prekrajali cijeli budžet, u pitanju je bilo samo tri odsto. Budžet koji je oko 150 miliona maraka, mi smo išli sa amandmanima oko 6,5 miliona. Gradonačelniku smo ostavili preko 145 miliona da on upravlja sa njima, ali on očigledno to ne zna", rekao je Topić.

Topić je govorio i u upućenom amandmanima.

"Jedan od bitnih amandmana je podrška pronatalitetnoj politici, za sve porodilje će biti izdvojeno po 500 maraka u ovoj godini. Išli smo sa amandmanima što se tiče privrede, pozivali smo gradonačenika na dogovor oko pomoći privredi, nismo naišli na razumijevanje. Našim prijedlogom biće usvojeno milion maraka za podršku svim privrednicima koji su pogođeni koronom. Imali smo senzibilitet prema najstarijoj populaciji i penzionerima. Udruženje penzionera će dobiti 200.000 maraka za pomoć najugroženijim", kaže Topić i dodaje

"Sa gradonačelnikom smo pokušali ostariti komunikaciju kada su u pitanju ovi amandmani i budžet i do dogovora nismo uspjeli doći jer on nije htio razgovarati sa nama i bili smo prinuđeni da idemo sa ovakvim amandmanima.

"Pozivamo ga da predloži načelnike odjeljenja i da ispoštuje predizborno obećanje i imenuje gradskog menadžera. U kampanji su i on i predsjednik PDP-a Branislav Borenović isticali da će to biti Jelena Trivić, a slagali su i to. Očigledno da njima treba pomoć kada je u pitanju budžet. Pozivano ga da do utorka sjedne sa nama. Mi smo planirali da će on ovakve stvari sam predložili, ali očigledno da nije imao osjećaj ni prema zdravstvenim radnicima, za koje smo planirali jednokratnu pomoć, u iznosu od 500 maraka. Očigledno u Gradskoj upravi vlada mišljenje kao da kovid ne postoji", rekao je Topić.