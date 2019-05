Talić: Uraditi presjek stanja vodovodne mreže na seoskom području Banjaluke

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Zoran Talić, poručio je na današnjoj sjednici gradskog parlamenta, da je obišao skoro sve seoske mjesne zajednice koje imaju poteškoća sa vodosnabdjevanjem, te je istakao da je neophodno uraditi presjek stanja na terenu na osnovu kojeg se treba dalje voditi pri novim investicijama u vodovodnu mrežu.

Talić je podržao kreditno zaduženje pod povoljnim uslovima za kapitalne investicije, naglašavajući da je veoma važno to što će novac biti usmjeren u gradnju vodovoda na seoskom području.

"Na osnovu presjeka stanja na terenu, treba jasno definisati na kojim to lokalitetima treba izgraditi primarnu, sekundarnu ili bilo koju drugu vrstu vodovodne mreže. Koja su to ulaganja, koje su to procjene, koliko treba tačno da izdvojimo finansijskih sredstava za tu namjenu. Da tačno znamo koje su to potrebe i da se na osnovu toga opredjeljujemo koje su to investicije i ulaganja da stavimo tačku kada je u pitanju vodosnabdjevanje", rekao je Talić.