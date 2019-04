Talić: Skupština grada ulazi u eru digitalizacije

Priprema skupštinskih zasjedanja uskoro će ići u potpunosti elektronskim putem, a ne kao sada štampanjem dokumenata koji fizički moraju "prošetati" između gradskih službi te javnih ustanova ili preduzeća.

Kako bi se to postiglo biće izrađen softver za te namjene koji će se finansirati sredstvima Američke ambasade u iznosu od 35 hiljada dolara.

"Sa Inovacinim centrom Banjaluka aplicirali smo za ta sredstva i ona su nedavno odobrena i taj novac će nam omogućiti prvu fazu digitalizaciju Skupštine grada", rekao je predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić.

Kazao je da će taj softver olakšati i ubrzati pripremu sjednica.

"Prva faza je najbitnija, a taj dio malo ko je vidi, a obuhvata pripremu materijala koji će biti na dnevnom redu. To sada izgleda ovako: obrađivač dokumenta, koji za Skupštinu priprema dokumentaciju, u zavisnosti od pitanja kojim se bavi može biti javna ustanova, preduzeće, odjeljenje Grada ili organizacija. Oni odštampane materijale šalju gradonačelniku koji to verifikuje pa ih prosljeđuje Skupštini. Mi te dokumente šaljemo komisijama na razmatranje koje trebaju dati svoje mišljenje i stalno se nešto štampa i dostavlja raznim službama. Tu se troše gomile papira i gubi vrijeme dok se ti dokumenti fizički dostave poštom ili na neki drugi način. Kroz izradu novog softvera to želimo izbjeći", objasnio je Talić.

Naglasio je da je cilj da taj proces bude u potpunosti digitalizovan.

"Taj softver će nam omogućiti da sve to obavimo brže i bez papira elektronskim putem", kazao je Talić.

Rekao je da je rok za implementaciju prve faze jedna godina ali da žele taj dio posla završiti i prije tog roka.

"ICBL će objaviti javni poziv za izbor firme koja će biti zadužena za izradu softrvera. Za taj proces i za izradu softvera koji bi mogao da iznese taj dio posla će trebati neko vrijeme, a nakon toga ide obuka ljudi koji će ga koristiti", dodao je on.

Iako planiraju da pripremu zasjedanja digitalizuju, ipak se neće u potpunosti moći izbjeći štampanje određenog broja skupštinskih materijala koji će se morati i dalje koristiti na samim sjednicama.

"Bitno je da smo ušli u taj projekat i da ćemo za digitalizaciju skupštine koristiti eksterna sredstva", rekao je Talić.

Dodao je da će se papir u potpunosti isključiti kroz preostale faze digitalizacije.

"Drugu fazu bi obuhvatalo ono što se dešava na samoj sjednici u skupštinskoj sali i za taj deo biće potrebna izrada novog softvera. On bi preuzeo na primjer verifikaciju odbornika, a ne kao sada da svako malo moram pitati da li imamo kvorum ili ne jer će se u startu znati ko je prisutan, jer će sve biti uvezano. Slično će biti sa vremenom trajanja samih diskusija, aktuelnih časova te glasanja", naveo je on.

Kazao je da treća faza je nabavka opreme koja bi sve to podržala.

Talić: Smanjeno štampanje materijala

Prvi čovjek gradskog parlamenta je rekao da je ranije štampano više od 90 kompleta materijala.

"Sada je to ograničeno na 31 odbornika, sekretara, gradonačelnika i njegovog zamjenika koji pored toga dobijaju materijale u elektronskoj verziji", rekao je Talić i dodao da se ostalim zainteresovanima ta dokumenta šalju u elektronskoj formi.