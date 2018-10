Stigla voda u Blagojeviće, Lakiće i Bojaniće

Gradonačelnik Igor Radojičić, danas je svečano otvorio vodovod Rekavice – Blagojevići, čime je preko 50 domaćinstava zaseoka Lakići, Blagojevići i Bojanići dobilo vodu. Za ove radove iz budžeta je izdvojeno 175 hiljada KM, a izvelo ih je preduzeće "Eko-euro tim" d.o.o. Banja Luka.

"Ove godine mnogo smo radili na projektima vodosnabdijevanja. Prvobitno smo planirali 17, a do kraja godine imaćemo urađene ili su u različitim fazama realizacije 19 vodovoda. I to od onih za manje korisnika pa do onih velikih, poput urađene fabrike vode u okviru velikog vodovodnog sistema "Crno vrelo", kazao je gradonačelnik Radojičić.

Prema njegovim riječima, danas je riješeno krupno pitanje stanovnika Rekavica dva, odnosno zaseoka koji nisu imali vodu.

"Vodovodna mreža je urađena za stvarne potrebe kada je riječ o ovom području. I to je nešto najkonkretnije što smo mogli uraditi", rekao je Radojičić i dodao da se polako ulazi u planiranje radova za 2019. godinu.

"Nacrt budžeta je u pripremi i planiramo da ga do 10. novembra uputimo u Skupštinu Grada, i uđemo u razgovore sa savjetima mjesnih zajednica", istakao je Radojičić.

Predsjednik Savjeta MZ Rekavice 2 Željka Blagojević kazala je da je novoizgrađenom mrežom riješen veliki problem preko 50 domaćinstava koji sada dobijaju vodu i koji su izrazili želju da se priključe na vodovodnu mrežu.

"Dosta je ulagano na ovo područje. Ostaje još put da se uradi i to nam je prioritet u narednom periodu", rekla je ona.

Odbornik u Skupštini Grada Boran Bosančić kazao je da postoji dobra saradnja savjeta mjesnih zajednica Rekavice jedan i dva sa gradskim vlastima i da će se nastaviti realizacija projekata značajnih za to područje.

"Nastaviće se projekat vodosnabdijevanja Rekavica jedan, odnosno izmiještanje vodovodne trase", kazao je Bosančić.