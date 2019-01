Stari i mladi trčali za Srpsku

Više od 200 trkača uzrasta od četiri do 88 godina trčalo je danas centrom Banjaluke u prvoj ovogodišnjoj trci, koja je održana u sklopu Banjalučke trkačke lige "Trčimo za Srpsku".

Duško Tadić, predsjednik Atletskog kluba invalida "Vrbas" iz Banjaluke i jedan od organizatora Banjalučke trkačke lige, rekao je da su prezadovoljni odzivom građana koji su trčali povodom Dana Republike i pravoslavne Nove godine.

On je rekao da je današnja trka ujedno i prva od četiri ovogodišnje za odrasle i od ukupno šest za djecu u sklopu ove lige.

"Trke su humanitarnog karaktera. Plan nam je da u toku godine prikupimo hiljadu novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno ugroženih porodica sa područja Banjaluke", rekao je Tadić.

On je rekao da je staza za djecu do 10 godina bila duga 250 metara, djeca od 10 do 14 godina trčala su na 500 metara, dok su trkači od 16 do 88 godina trčali stazu u dužini od pet kilometara.

Tadić je rekao da su se trci odazvali trkači iz čitave Republike Srpske, BiH i Srbije.

"I vrijeme nas je poslužilo. Iako je jutros bilo hladno, sunce je izašlo baš pred početak trke tako da su učesnici imali pravi ambijent za trčanje", rekao je Tadić.

On je rekao da je želja organizatora da se iz godine u godinu trka pod nazivom "Trčimo za Srpsku" podigne na viši nivo.