Stanovnici MZ Lazarevo se pitaju: Da li je smeće kazna za Igorove glasače?

Stanovnici Mjesne zajednice Lazarevo 1 (Banjaluka) unazad nekoliko mjeseci bore se sa otvorenim šahtovima, velikom količinom smeća pored puta, kao i napuklim stablima koji se svakog trenutka mogu obrušiti na prolaznike.

Nezadovoljni mještani navode da uprkos pozivima i molbama nadležnim organima, niko ne reaguje.

Ponajviše kažu, strahuju za djecu.

"Užasno izgleda, prevršilo je svaku mjeru. Ovo je presija prema Budžaku. Da li je to zato što je Budžak glasao za Igora Radojičića, pa zato smeće i dalje stoji pored puta. Ovo je smeće preko puta autobuskog stajališta, prolaze djeca, tu je i otvoren šaht. Pitamo se šta radi komunalna policija. Neko može tako lako da nastrada po noći na tom otvorenom šahtu. Trebamo li sada nastradati tu jer smo glasali za Igora? Ako namjerno to radi da kažnjava te mjesne zajednice, treba da nam se kote štakori, da nam djeca obole zbog njegovog ćeifa, zbog njegovog uslovljavanja budžetom, hoće li on to stalno raditi? Dokle više? Za komunalnu policiju treba budžet da posječe drvo koje je nagelo? Od februara zovem da se to riješi. Auta prolaze, djeca prolaze. Komunalna policija kaže mi izlazimo na teren kada se drvo sruši. Pa mi kažu, zovite službu radnim danima. Ja nazovem, a oni mi kažu slikajte vi to nama pa pošaljite nam na mejl. Ja uslikam i pošaljem dopis, ali niko ništa. Rupe niko ne krpi od februara. Stanivuković je najavio obilazak terena gdje je on izgubio, da li je ovo obilazak, ovo je sramota", rekao je za ATV mještanin MZ Lazarevo 1 Igor Vidović.