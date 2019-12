Stanje u "Incelu": Nema većeg rizika po zdravlje ljudi

Stanje u banjalučkom "Incelu" nije alarmantno. Postoje određeni rizici ali ne u mjeri u kojoj se to ranije govorilo u javnosti. Radnici mogu da se zaštite radnom opremom dok se čestice sa zemljišta zagađenog otrovnim uljem, piralenom, mogu prenijeti kad duva vjetar, ali i to rješava prekrivanje folijom. To je poručeno sa predstavljanja analize rizika za lokaciju bivše farike "Incel".

"Radnici se mogu zaštiti korišćenjem zaštitne opreme, opreme za zaštitu na radu kao što su maske, rukavice i kombinezoni. Situacija sada, po mojoj procjeni nije alarmantna. I uz nekoliko mjera za ublažavanje rizika, rizik se može svesti na kontrolisan nivo", ocijenio je Bodvin Foke, konsultant iz Holandije. Slično iskustvo imali su i Holanđani koji su donijeli plan upravljanja zemljišta u kome je otkriven piralen, odradili su šta je trebalo pa im je na tom mjestu sada parking. Zato bi, kaže Foke, bilo dobro da se donese plan koji bi odredio postupke gradnje na spornim parcelama. Bez prethodnog ispitivanja tla, poručuje, ne bi trebalo ništa počinjati. Kompletno zemljište, prema procjeni stručnjaka, moglo bi biti očišćeno u naredne dvije godine. "Ono što je zaključeno da nema većeg rizika ni po zdravlje ljudi ni po ekosisteme, te da nije potrebno preduzimati neke hitne mjere jer opasnost ne postoji ali treba uzeti dodatne uzorke kako bi se napravio plan upravljanja zemljištem", istakla je Andrea Muharemović iz UNDP-a. U poslovnoj zoni "Incel", u nekadašnjoj Energani, u martu je izbio požar kada je planulo otrovno ulje piralen. Požar je otvorio ekološki problem koji u toj fabrici postoji godinama. Radi se na rješavanju problema u okviru petogodišnjeg projekta "Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u indsutrijskom i sektoru upravljanja otpadom" koji finansira Vlada Švedske. U njega je uključeno i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske čiji su predstavnici danas takođe prisustvovali predstavljanju analize rizika.