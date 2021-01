Stanivuković zaposlio 13 službenika u kabinetu bez konkursa

Najbliži saradnici Draška Stanivukovića nisu dugo čekali na radno mjestu u kabinetu gradonačelnika.

Od 5.januara od kako je Stanivuković i zvanično preuzeo dužnost gradonačelnika zaposleno je njih 13.

Uglavnom je riječ o njegovim stranačkim kolegama koji su tokom kampanje bili zaduženi da svaki performans Draška Stanivukovića završi na društvenim mrežama. Tu se uglavnom njihovo radno iskustvo i završava. Većina njih obrazovanje je stekla na privatnim fakultetima što ne bi bilo sporno da se sam gradonačelnik nije protivio diplomama sa privatnih fakulteta. Među zaposlenima ima i onih koji fakultetsku diplomu i nemaju.

Istog su zanimanja kao i gradonačelnik-maturanti gimnazije. Ni to ne bi bilo sporno da gradonačelnik nije tvrdio da će se u kabinetu naći oni koji su u svom poslu najbolji i za to imaju i dokaz. Da su mnoga predizborna obećanja Draška Stanivukovića već pala u vodu govori i činjenica da ni u jednom slučaju nije raspisan javni konkurs iako je upravo to bilo jedno od njegovih ključnih obećanja tokom kampanje. Pa se tako oni najbolji nisu mogli ni prijaviti. Zakon mu omogućava da bez konkursa zaposli samo šefa kabineta i lične savjetnike. Kojih već ima četvoro.

Za to će biti plaćeni 2.000 maraka baš kao i Stanivukovićeva sekretarica. Nedavno je Stanivuković govorio da je 200 radnika višak u Gradskoj upravi, sada je taj broj povećan za 13. Dok je pričao i privatnim fakultetima na potpisu su bila rješenja za nove radnike upravo sa završenim privatnim fakultetima, podsjećaju iz banjalučkog SNSD-a.

“Nije nas ubijedio da su to stručnjaci, da su to najbolji ljudi iz svojih oblasti jedan od njih čak održava njegove privatne portale i sajtove i sve će to da leđa građana Banjaluke", kaže Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Banjaluke.

Ni društvene mreže nisu ostale imune na prvu postavu gradonačelnikovog kabineta. Posebno o tome što Stanivukovićeva obećanja nemaju veze za njegovim prvim potezima u mandatu.

“Nikad ne bi znao kakvih sve kod nas ima privatnih škola i fakulteta da Stanivuković nije sastavio svoj “ekspertski” tim.

SNSD samo da pusti dječaka da se kopava sam. Ne, ne komentariši. Sam će on. Evo već nema niko oko mene ko se nije razočarao.

Nikad mi ne bi palo na pamet da ovdje pišem o diplomama i sličnim stvarima da niste danima talambasali o “Draškovoj reformi” u Gradskoj upravi. Nisam razočarana jer sam upravp ovo i očekivala, a sada pustimo malog da radi, sam će sebi dohakati.

“Kad sam bio mali znao sam sam svoj pravac, svi su išli u Široki ja gimnazijalac", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Da su još neki Stanivukovićevi planovi ostali samo na riječima potvdio je i ministar Srđan Rajčević. Iako mu je Stanivuković obećao još nije dostavio spisak, kako je to Stanivuković nazao “lažnih diploma” i “lažnih univerziteta” koje su on i njegov stručni tim utvrdili. Valjda je ta “istraga” obuhvatila i novozaposlene u njegovom kabinetu i valjda je tu sve čisto, naveo je Rajčević.

Osim zaposlenih u kabinetu posao je obezbijeđen za još nekoliko kandidata PDP-a koji nisu prošli na izborima. Jedan od njih je zaposlen u Kanceleriji za građane koja je takođe u sastavu kabineta gradonačelnika. Prije nekoliko dana kandidat PDP-a imenovan je za v.d. direktora Akvane. O zaposlenima su se oglasili i iz gradonačelnikovog kabineta. Objašnjavaju da se stručnost savjetnika i te kako gledala, međutim njihova stručnost nije ni dovedena u pitanje već stručnost ostatka tima. Za njih danas tvrde da da će raditi poslove poput javljanja na telefon i primanja pošte, pa je još nejasnije zašto je potrebno dodatno zapošljavanje za takav opis radnog mjesta. Iz kabineta tvrde da su oni zaposleni na određeno vrijeme, a ukoliko bude postojala potreba da se i dalje angažuju konkurs će biti raspisan nakon nove sistematizacije.