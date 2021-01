Stanivuković priznao da je bilo propusta u čišćenju grada

Kolaps na putevima, saobraćaju i trotoarima – ukratko, tako je izgledalo jutro ali i veći dio dana i večeri na ulicama Banjaluke.

Uprkos najavama gradonačelnika da ih snijeg ove godine neće i ne može iznenaditi, to se desilo, i to 14. januara. Banjaluka je jutros bila zatrpana.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priznao je večeras putem društvenih mreža da je bilo propusta u čišćenju ulica tokom današnjeg dana.

"Namjerni ili slučajni propusti pojedinih izvođača radova, koji imaju obavezu da održavaju naše puteve prohodnim tokom padavina, biće utvrđeni sutra na hitnom sastanku koji sam zakazao za 09:00. Naša poruka je jasna, svako za koga utvrdimo da nije ispoštovao ugovornu obavezu, može da očekuje da će Grad pronaći način da prekine saradnju. Potpisani ugovori su ono što me je dočekalo po preuzimanju dužnosti, ali to ne znači automatski da je to i jedino prihvatljivo. Svi koji pošteno i časno obavljaju svoj posao nemaju razloga za strah i mogu da očekuju da će saradnja biti još bolja. To je naša obaveza i prema službama koje direktno zavise od prohodnosti puteva, obaveza prema našim građanima i spremni smo donositi ključne, ali ne i ishitrene poteze", napisao je Stanivuković na svom Facebook profilu.

Uslijedili su mnogobrojni komentari ispod objave, a većina građana se žalila na slabo očišćene ulice.

" Ulica Franca Šuberta ni taknuta. Cijeli dan niko nije prošao".

"Slikaj se dotad još sto puta bar".

"Sramota 20 nas zvalo za čišćenje Franca Šuberta. Šibovi, ima starih i bolesnih, djece ljudi na posao trebaju lako je samo pričati".

"Pao snijeg pet cenata i super Draško se pojavljuje u hiljadu poza na grtalicama. ? .? "

"Ceo dan se slika oko ovog kamiona..."

"Draško ne bi puno da se mješam al mislim da je dosta slikanja treba nešto i raditi".

"Prvi snijeg pao pa zatrpao, sramota sada prijeti kaznama".

"Izvorska ulica nije očišćena a prošao traktor, očistio 2 sporedne ulice, Pavlovac", samo su neki od komentara.