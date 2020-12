Stanivuković prijetio Mitroviću i radnicima Akvane

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković prijetio je danas Vedranu Mitroviću, direktoru JP "Akvana" da ukoliko ne podnese ostavku sankcije će snositi i on i radnici Akvane.

"Da javnost zna kakvog imamo gradonačelnika, danas u popodnevnim časovima zvao me Draško Stanivuković i imali smo ružan razgovor gdje je on meni prijeti, prije svega meni kao direktoru da će biti ovo "mala država u koju ću se moći sakriti", a prijetio je i radnicima preduzeća Akvana. On neće željeti da pomogne radnicima kao i samom preduzeću sve dok sam ja tu direktor", rekao je Mitrović za ATV.

Na šta je tačno Stanivuković mislio kada je rekao da je ovo "mala država u kojoj se Mitrović neće moći sakriti", ni sam Mitrović ne zna. Ali ono što zna je obećanje Stanivukovića da neće pustiti radnicima platu ni pomoći preduzeću dok je na direktorskoj poziciji upravo Mitrović.

Ostavka nije validna

Takođe, Mitrović napominje Stanivukoviću da on ne podnosi ostavku gradonačelniku nego Nadzornom odboru Akvane. A da papir kojim je mahao Stanivuković na kojem se nalazi njegova ostavka zapravo nije validan jer je u pitanju protokol grada Banjaluka, a mora da bude protokol JP Akvana. Mitrović kaže da je potpisao tu ostavku samo da bi ga isprovocirao.

Prethodni sastanak sa gradonačelnikom Stanivukovićem nije prošao onako kako su prisutni očekivali. Nije bilo riječi o problemima u Akvani, koje gradonačelnik nije htio da čuje.

"U protekle četiri godine sa gospodinom Radojičićem formirana je Radna grupa koja bi identifikovala probleme. Bili smo blizu nekom objašnjenju. Sama prošla godina je bila jedna od najboljih godina u poslovanju Akvane. Mi bi u samom restruktuiranju već ove godine da nije bilo pandemije, preduzeće postavili na zdrave noge", kaže Mitrović, međutim, Stanivukovića nisu interesovale činjenice i tražio je njegovu bezuslovnu ostavku.

Postigli su dogovor da se isplate dvije zaostale plate u ponedjeljak 21. decembra. Ali do danas od toga nema ništa, i nastoji se smanjiti na jednu platu.

"Imali smo džentlmenski dogovor koji Stanivuković nije ispunio čim je izašao iz te kancelarije i počeo da govori da je rukovodstvo podnijelo ostavku što nije tačno. Izvršni direktor nije ni bio na tom sastanku, a čini preduzeće zajedno sa mnom. On je trenutno na bolovanju. Nisam podnio ostavku, mene može samo da razriješi Nadzorni odbor koji je takođe podnio ostavku", kaže Mitrović i objašnjava da pravno formalno nema kome da podnese ostavku, ali i da ima neće to da učini.

Mitrović se osvrnuo i na Stanivukovićevo pominjanje nove Skupštinske većine

"S obzirom da pominje sadašnju većinu, koja je kontinuitet stare skupštinske većine na čelu sa gradonačelnikom Radojičićem, pozivam ga da dok se vozi svojim skupim autima Banjalukom, pogleda šta je sve izgradila ta skupštinska većina sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem.