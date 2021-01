Banjalukom upravljaju mladi ljudi, a jedan od njih je i predsjednik Skupštine grada, Mladen Ilić.

On smatra da upravo mlađe generacije trebaju imati veću ulogu u partiji iz koje dolazi (SNSD), a gradonačelniku Drašku Stanivukoviću poručuje da „nije više opozicija, nije neko ko može samo ukazivati na probleme“, te da obećanja koja daje moraju biti realna.

Ilić je za samo nekoliko mjeseci prešao put od direktora FK Krupa do druge po važnosti funkcije u Banjaluci. Iako je bio u sportskim vodama, prvo kao fudbaler pa kao dio uprave kluba, Ilić u intervjuu za Srpskainfo kaže da su njegovi planovi za budućnost uvijek uključivali ulazak u politiku.

Sa 24 godine on je najmlađa osoba koja je u Banjaluci obavljala tu funkciju.

Šta za vas znači to što imate priliku da obavljate drugu najznačajniju funkciju u gradu?

Posao koji me čeka gledam kao priliku, prvenstveno da pokažem da aktivnost, znanje i želja da se usvoji novo znanje može pomoći razvoju Banjaluke. Isto tako, ovo je prilika da pokažem da mladi ljudi u politici mogu da naprave određene iskorake, da je ovo grad i zemlja u kojoj mladi imaju mogućnost da se razvijaju.

Da li je sve što se dešavalo, od izbornog rezultata do vašeg imenovanja, singal da se pojedine stvari unutar GO SNSD trebaju mijenjati i koje?

Izborni rezultat ksvakako treba analizirati. Ja sam siguran da je u porazu Igora Radojičića učestvovalo mnogo faktora. Koji? To najbolje možemo čuti od građana. Veliki broj građana je dao podršku gospodinu Stanivukoviću i vjerujem da će nam naredni period dati odgovor na to pitanje. Ja sam neko ko je iskreno vjerovao u pobjedu Igora Radojičića. Smatram da je radio odlične stvari za Banjaluku i iskreno mi je žao što on neće nastaviti razvoj grada. Samim tim osjećam teret i želju da ja budem neko ko će u Banjaluci nastaviti vizije razvoja kakvu je imao SNSD. Mislim da treba doći do promjena kada su u pitanju mladi u GO SNSD. Moramo biti svjesni da su ovi izbori pokazali, ne samo u Banjaluci već i u RS, da je volja naroda takva da žele nove ljude na političkoj sceni, i to je nešto što treba ispoštovati. Mlađe generacije trebaju više da učestvuju u radu GO SNSD i ja sam siguran da će se to desiti, bez obzira ko bude na čelu GO SNSD. Naravno, treba uvažiti i veliki broj iskusnih ljudi koji mogu mladima pomoći na njihovom političkom putu.

Kako vidite dalju ulogu Igora Radojičića i ko rukovodi GO SNSD?

Kada je u pitanju GO SNSD, Igor Radojičić je kao predjsednik sigurno imao veliku moć upravljanja i nije bio neko kome se, bar kako ja to vidim, bilo ko miješao u tu vrstu posla. On, nažalost, nije više na čelu GO SNSD, ali vjerujem da će on nastaviti da funkcioniše u SNSD. Vjerujem u njegovo aktiviranje u GO SNSD u nekom narednom periodu, jer je on neko ko tu dosta može pomoći. Ko rukovodi GO SNSD? Tu se licitiralo s mnogim imenima. Gospodin Dodik je bio u izolaciji i njegovo zdravlje nije dozvoljavalo da razgovaramo o tim temama. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati jasniju sliku o tom pitanju. Uvjeren sam da će se dobro razmisliti o osobi koja se izabere za tu funkciju.

Vi ste više puta rekli da planirate da sarađujete s novim gradonačelnikom na projektima koji su u interesu grada. Šta to konkretno znači u praksi, do koje tačke će ići ta saradnja?

Da budem iskren, još uvijek nisam otvorio bilo kakva pitanja s gradonačelnikom i vrijeme će pokazati šta će biti. Nemamo određenu granicu da kažemo: “Staćemo ovdje”. Jednostavno, kao stranka odlučili smo da nećemo dijeliti neke stvari. Takav vid politike nas ne zanima. Mi razmišljamo kako da olakšamo probleme u gradu. Koalicija okupljena oko SNSD će donositi zajedničke stavove, koje ćemo prezentovati gradonačelniku. Da li ću to uraditi ja ili neko iz skupštinske većine, to ostaje da se vidi. Zavisi sve od onoga šta će u datom trenutku biti aktuelno. Mislim da će prvi konkretni koraci morati biti vezani za definisanje Nacrta budžeta, a kasnije i za određene stvari koje će nas dočekati, kao naprimjer infrastrukturni projekti.

Kako tu saradnju pomiriti sa izjavama koje stižu iz SNSD da „neće biti kohabitacije sa strankama iz suprotnog bloka“ a da ne dođe do blokade?

Mi nemamo u planu bilo kakvu vrstu kohabitacije s gospodinom Stanivukovićem kada su u pitanju dogovori oko nekih političkih stvari, ali saradnja je na nekim pitanjima neminovna. Mi ne možemo da se ponašamo kao da on ne postoji, niti on to može uraditi kada je u pitanju Skupština grada. SNSD je spreman da sarađuje samo kada je u pitanju korist građana i tu će se završiti sva priča. Siguran sam da će tako biti i kada su u pitanju druge stranke, koje čine većinu u Skupštini grada.

Kako komentarišete postupke gradonačelnika od njegovog preuzimanja vlasti?

Poštujem da gradonačelnik ima određenu ideologiju po kojoj želi da vodi grad, ali neke stvari se moraju znati. Gradonačelnik nije više opozicija, nije neko ko može ići i samo ukazivati na probleme, već mora da radi na nekim stvarima. Mislim da je sve što se dešava pokušaj skretanja pažnje sa određenih obećanja koje je gospodin Stanivuković imao prema građanima. Tu prije svega mislim na besplatni prevoz, obećanje koje je dato a da se nije vodilo računa kako će to biti pokriveno s finansijske strane. Ako on kao gradonačelnik može da obezbijedi višemilionska sredstva za tu namjenu, to će svako da prihvati. To nije sporno, ali mora voditi računa da za obećanja treba obezbijediti i pokriće, jer se ona prenose i na nas. Ne treba kriti da mi trpimo pritiske kada je u pitanju javni prevoz. Ljudi me pitaju kada će se to desiti, a ja nisam neko ko može na to da odgovori. Isto tako, gradonačelnik je prevoznicima obećao subvencije kako bi prevazišli krizu, koja je nastala pojavom virusa korona. Nisam siguran da je taj dogovor ispunjen, jer se oni sada obraćaju nama. Te ljude treba razumjeti, jer im je pomoć neophodna i nije im važno ko će pomoći, Draško, Mladen ili bilo ko drugi. Nema smisla ljudima obećavati stvari koje niste u mogućnosti da ispunite. Bilo kakve subvencije mora odobriti Skupština grada i izdvajanja moraju biti praćena budžetom. Mi imamo situaciju da se krajem prošle godine ide s obećanjem koje nije izvodljivo. Skupština je nedavno konstituisana, a Nacrt budžeta se još čeka. Nedavno smo imali problem kada je pao snijeg u Banjaluci. Nije narod bio onako kivan i nisu bile onakve reakcije zato što pada snijeg, već zbog populističkih izjava gospodina Stanivukovića, u kojima je rečeno da je nemoguće da se takvi problemi dese, jer eto on sada rukovodi zimskom službom. Onda nas za 20 dana dočeka ono što je rečeno da se neće desiti i to je nešto što je iritiralo narod. To pokazuje da treba imati razuman okvir u obećanjima.