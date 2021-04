Stanivuković i dalje odbija razgovor sa banjalučkom skupštinskom većinom

Skupštinska većina poziva na dogovor, gradonačelnik im nudi razgovor sa sekretaricom. Od juče, ništa se nije promijenilo, Banjaluka stoji u mjestu.

Većina okupljena oko SNSD-a traži dogovor o budžetu, Draško Stanivuković preskače nekoliko nivoa vlasti, i traži sastanak sa Miloradom Dodikom. Odbornička većina ga poziva na razum.

"On ponižava i nas odbornike i ljude, i svoju sekretaricu. Njegov jedini politički cilj je upravo taj razgovor sa Dodikom. On se treba vratiti u svoju kuću, mi se svi trebamo vratiti u svoju kuću u okviru grada, odbornika, gradonačelnika i tamo zaposlenih ljudi da dogovorimo, usaglasimo budžet. A do Dodika, treba proći kvalifikacije da dođe do Dodika. Ovo uopšte nije problem Milorada Dodika, ovo je problem gradonačelnika i nas odbornika koji mi treba da riješimo", kaže Borivoj Obradović, odbornik SNSD-a.

Od toga, po svemu sudeći neće biti ništa. Dok priča o blokadi grada, za legitimno izabranu skupštinsku većinu, ne štedi riječi.

"Dajte mi nekog ko je ravnopravan sagovornik. Sa mnom ravnopravni sagovornici nisu ti ljudi. To su dizači ruku. Glasači bez prava glasa. Eto to je to", poručio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Tako se, poručuju iz SNSD-a ne prave dogovori sa onima koje je izabrala većina Banjalučana. Pozivaju Stanivukovića da ne plaši radnike, i da je budžet moguće usvojiti naredne sedmice. Rebalansom budžeta, kažu, mogu se izmijeniti sve sporne stavke.

"Pa i ove isto stvari možemo riješiti rebalansom, za koje se on sad poziva. Je li preča zimska služba u novembru ili pomoć zdravstvenom radniku. I tako dalje, i tako dalje.. Sve se to koristi za neke više političke ciljeve. Danas imamo situaciju da više ne želi da razgovara sa odbornicima da se sastaje sa radnicima sa odjeljenjima gradske uprave i njih konstantno laže. Govori im da neće biti plate. Građani Banjaluke moraju da znaju da bez obzira što nije usvojen budžet, on može da isplaćuje plate", kaže Obradović.

Dok nova gradska administracija na čelu sa Stanivukovićem tvrdi da nije bilo moguće donijeti odluku o privremenom finansiranju, neke opštine su tu uradile prije dva dana. Na privremenom finansiranju od 01. aprila do kraja juna je Kozarska Dubica.