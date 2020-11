Srušeno 20 bespravno građenih objekata u Banjaluci

Za prvih 10 mjeseci ove godine srušeno je 20 objekata na području grada koji su bespravno izgrađeni, rekli su za "Nezavisne" u Urbanističko-građevinskoj inspekciji Gradske uprave.

Prema njihovim riječima, za ostale objekte podnesen je zahtjev za legalizaciju, te će se izvršenje rješenja nastaviti nakon pravosnažno okončanog postupka legalizacije.

"U periodu od 1. januara do 31. oktobra Urbanističko-građevinska inspekcija Gradske uprave izvršila je 2.056 inspekcijskih nadzora i donijela 78 rješenja, od čega 70 rješenja o rušenju objekata", pojasnili su iz ove inspekcije.

Istakli su da je, međutim, veliki broj ovih objekata za koje je doneseno rješenje građen u periodu od 1980. do 2013. godine, a ne u toku 2020. godine.

"Objekti građeni nakon jula 2018. godine, odnosno nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, ne mogu biti predmet legalizacije i za takve objekte urbanističko-građevinski inspektor nakon sprovedenog postupka odmah zakazuje prinudno izvršenje rješenja o rušenju", objasnili su u Urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Dodali su da na teritoriji grada investitori najčešće bespravno pokušavaju graditi pomoćne objekte i ograde, te individualne stambene objekte i stambene dogradnje individualnih objekata u prigradskim i rubnim naseljima.

"Kaznenim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju predviđene su kazne za učesnike u građenju koji radove izvode bez prethodno pribavljene građevinske dozvole i to od 5.000 KM do 30.000 KM za pravno lice i od 500 KM do 5.000 KM za fizičko lice", zaključili su u ovoj inspekciji.

U istom periodu prošle godine izvršena su 2.074 inspekcijska nadzora i doneseno je 105 rješenja, od čega 82 rješenja o rušenju objekata.

"Od 82 objekta porušeno je njih 10, dok je za ostala 72 podnesen zahtjev za legalizaciju, te će se izvršenje rješenja nastaviti nakon pravosnažno okončanog postupka legalizacije. Objekti bez dozvole građeni su većinom u rubnim dijelovima grada, najviše ih se nalazi u naseljima Motike, Kuljani i Priječani, a to su uglavnom kuće, poslovni prostori, garaže i ograde", rekli su ranije u ovoj inspekciji.