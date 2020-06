SPS u Banjaluci ima odličan tim mladih ljudi i naš cilj je da tu energiju i entuzijazam usmjerimo u dalji razvoj grada, istakao je Šef Povjereništva Socijalističke partije Srpske za grad Banjaluku Saša Kondić.

On ističe da SPS bilježi veliki rast u čitavoj Republici Srpskoj, a posebno u Banjaluci, te da očekuje veliki rezultat na predstojećim izborima.

– SPS je partija koju većinom čine mladi ljudi, ali imamo i iskusne članove i kadrove koji mnogo doprinose svojim znanjem i radom. Možemo reći da imamo spoj mladosti i iskustva koji je dobitna kombinacija. Prilaze nam mnogi mladi ljudi, za veliki broj njih SPS je prva partija, a to nam govori da smo na dobrom putu i da radimo ispravno. Politika kojom se vodi SPS podrazumijeva uključivanje mladih u procese planiranja i odlučivanja i to je nešto što su građani prepoznali kako u Banjaluci, tako i širom Srpske – kaže Kondić.

Socijalistička partija Srpske osnovana je u izbornoj godini, međutim Kondić ističe da to neće uticati na rezultate ove partije na Lokalnim izborima.

– Bilo je potrebno mnogo truda i posla pa da možemo reći da smo spremni za izbore, ali danas smo više nego spremni za izbore. Imamo vrijedne ljude u svim gradskim mjesnim odborima, radimo složno i uopšte nije lažni optimizam kad kažemo da ćemo biti najpozitivnije iznenađenje. Ne bavimo se šupljim pričama i obećanjima, nego radom i rezultatima. Građani to cijene, naši članovi to cijene i to je politika koja okuplja ljude i koja je interesantna građanima, a pogotovo mlađoj populaciji – kaže Kondić.

(banjaluka.net)