Socijalisti "spali" na odborničku grupu

Socijalistička partija u banjalučkoj gradskoj skupštini ostala je bez kluba odbornika. Odbornik te partije Mišo Kovačević napustio je socijaliste i svoje političko djelovanje nastaviće u klubu SNSD-a. Novosti je saopštio predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić na početku sjednice. Glavni razlozi za prelazak u tabor SNSD-a su lične prirode, kaže Kovačević. Sa kolegama socijalistama ostaje u korektnim odnosima, i to toliko da će ubuduće sjediti na svom starom mjestu.

"Ja sam uvijek priželjkivoa da pređem u SNSD, jer imam tamo dosta prijatelja, porodica mi je sva u SNSD-u. U suštini nije bilo nikakvih sukoba, jednostavno sam odlučio da pređem, imaju veći klub odbornika, bolji, mislim da ću se tamo bolje snaći kao odbornik," rekao je Kovačević.

Socijalisti su tako u lokalnom parlamentu spali na dva odbornika, dok se SNSD-ov klub proširio na 13 odbornika.

Preostala dva odbornika SP-a u gradskoj Skupštini, Milan Milaković i Darko Milošević, ubuduće će činiti odborničku grupu, a ne klub kao do sada, jer su za to potrebna tri člana.

"Kolegi Kovačeviću želim dalje puno sreće u političkom radu. Socijalistička partija je na prethodnim izborima napravila rast preko 60 odsto u gradu Banjaluci, što znači da narod prepoznaje politiku socijalističke partije. Uvijek neko dođe u partiju, neko ode, i želim puno sreće kolegi Kovačeviću," rekao je Milaković.

"Mišo je naš stari prijatelj i on dugo vremena sarađuje, od početka, sa SNSD-om. Nije sebe vido u konstalaciji odnosa novih u socijalističkoj partiji i pristupio je klubu odbornika SNSD-a," kaže Igor Raojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Sa dnevnog reda sjednice povučene su četiri tačke, od toga dvije koje se bave radom Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kojim rukovodi kadar Socijalističke partije. Razlog su netačni podaci koji su uneseni u izvještaj o radu za prošlu godinu, ali to neće biti razlog za smjene ni spoticanja u koalciji.

"Svaka smjene je veoma dugačak postupak, vi znate da se sa Centrom za socijalni rad borimo preko godinu dana u različitim fazama, prema tome nije to došlo do te stepenice. Bilo je nekih špekulacija, ovdje se radi o primjedbama na neke aktivnosti i mislim da se one mogu prevazići," rekao je Radojičić.

"Mislim da neće doći do smijena, raspakivanja koalicionog sporazuma. To su dogovori koji će se obavljati u narednom periodu," kaže Milan Milaković.

Skupštinu grada čini 31 odbornik i to 13 odbornika SNSD-a, četiri odbornika Saveza za promjene, dva odbornika SP-a, tri odbornika kluba "Sloboda", četiri odbornika DNS-a, dva odbornika odborničke grupe "Poligraf", dva odbornika Ujedinjene Srpske i jedan nezavisni odbornik. Kovačević je jedanaesti odbornik u aktuelnom sazivu banjalučke Skupštine koji je promijenio stranku.