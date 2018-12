Banjaluka rasprodata za novogodišnje praznike, najviše Slovenaca!

Gotovo svi smještajni kapaciteti u Banjaluci, blizu tri hiljade kreveta, već su rasprodani za novogodišnje praznike, a po prvi put, bilježe se organizovani dolasci velikih grupa inostranih turista, među kojim je, kako se i očekivalo, najviše onih iz Slovenije!

Prema podacima Turističke organizacije, oko 1.900 kreveta u hotelima i hiljadu njih u privatnim apartmanima već je popunjeno i ovih dana je, tvrde, gotovo nemoguće naći slobodan smještaj za novogodišnje praznike.

Kako ističu, ove godine je poseban kuriozitet to što po prvi put bilježi organizovani dolasci velikih turističkih grupa, koji su do sada bili prava rijetkost.

"Po prvi put, u grad nam stižu organizovane, velike grupe turista, i to najviše onih iz Slovenije", pohvalili su se u TOBL-u, ističući je ovaj interes dobrim dijelom rezultat predanog rada gradske administracije, koja je proteklih mjeseci u Sloveniji, ali i drugim zemljama regiona, vodila intenzivnu medijsku kampanju, kako bi privukla što veći broj turista.

Jednu od najvećih grupa slovenačkih turista, njih oko pet stotina, dovodi banjalučka agencija „Lucido“, koja je, u saradnji sa turističkim agencijama iz Slovenije, poodavno zauzela mjesta u banjalučkim hotelima i hostelima.

Saša Marković iz agencije „Lucida“ ističe da su u ovaj posao ušli prije nekoliko mjeseci, kad je i najavljen bogat novogodišnji program u Banjaluci.

"Interes slovenačkih turista odavno postoji za Banjaluku i ona je za njih i atraktivna i ujedno i jako povoljna destinacija, a mi smo ovaj put uspjeli da, u saradnji sa dvije slovenačke agencije, dovodemo grupu od oko 500 slovenačkih turista, koji u naš grad dolaze 30. decembra i ostaju do 2. januara. Ovoliki broj gostiju i za nas same je svojevrsno iznenađenje, a pretpostavljam da je za to dobrim dijelom „odgovoran“ atraktivan novogodišnji proizvod, odnosno kvalitetni koncerti koji su reklamirani širom Slovenije", rekao je Marković.

U većini gradskih hotela, koje smo kontaktirali, tvrde da su uglavnom bukirani za novogodišnje praznike. Razloga za zadovoljstvo imaju i vlasnici popularnih „stanova na dan“, u kojim u Banjaluci, po zvaničnoj statistici, ima oko hiljadu kreveta, mada se pretpostavlja da je njihov stvarni broj zapravo daleko veći, s obzirom na to da dobar dio njih posluje u „sivoj zoni“.

Kako smo se uvjerili u nasumičnoj, telefonskoj anketi, dobar dio apartmana već su rezervisani, a kako ističu vlasnici, i cijene su znatno porasle, u skladu sa pojačanim interesom turista.

"Obično, stan za dvije osobe iznajmljujem po cijeni pod 50-tak maraka, ali sad sam uspio da ga za Novu godinu izdam na tri dana za 400 KM. Što je najinteresantnije, imao sam upit jedne belgijske porodice, koja u Banjaluku dolazi letom „Rajan era“ 28. decembra, ali, nažalost, sve mi je već bilo popunjeno", kaže Nedeljko Sladojević, koji izdaje „stan na dan“.

Da je interes za ovu vrstu smještaja zaista veliki, svjedoče i podaci sa „Airbnb“, sajtu najpopularanijeg svjetskog servisa za iznajmljivanje aprtmana.

Od 210 banjalučkih apartmana, koji se nalaze u ponudi ovog servisa, za Novu godinu je slobodno samo njih 20-tak. S druge strane, prema podacima „Bukinga“, zauzetost smještajnih kapaciteta za novogodišnje praznike u Banjaluci je nevjerovatnih 95 odsto.

Iz gradske kase 85.000 KM

Prema podacima Gradske uprave, izvođači novogodišnjeg programa će gradsku kasu koštati oko 85.000 KM, dok je ostatak potrebnog novca, oko 110.000 KM, namiren iz sponzorskih sredstava.

"I ovaj put, u pomoć su nam priskočile društveno odgovorne kompanije, uz čiju pomoć smo uspjeli da napravimo kvalitetan novogodišnji program", ističu u Gradskoj upravi.

Kako podsjećaju, 30. decembra će na „Kraškovom“ parkingu u centru grada nastupiti Haris Džinović, u novogodišnjoj noći Željko Saramdžić i Nikola Rokvić, a prvog dana 2019. godine Željko Joksimović.

Poređenja radi, nastup Harija Vrešanovića poznatijeg kao Hari Mata Hari u Sarajevu će koštati 220.000 KM.

Nema mjesta na „lou kost“ linijima

Jedan broj turista, kako se očekuje, doći će i lou kost letovima „Rajanera“ iz Memongena, Stokholma i Brisela. Prema podacima, dostupnim na veb aplikaciji ove kompanije, na prednovogodišnjim letovima za Banjaluku preostalo je svega nekoliko slobodnih mjesta.

Tako je, na primjer, na letu iz Memingena i Stokholma juče bilo slobodno samo jedno mjesto, iz Brisela samo tri.

