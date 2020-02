Skoro 180.000 KM tužbe za organizatore skupa Pravda za Davida

Grad Banjaluka tužio je Pavla Kneževića, Bojanu Gajanović i Anju Grubačić, koji su u decembru 2018. godine podnijeli zahtjev za održavanje skupa Pravda za Davida.

Tuženi su da su uzrokovali milionsku štetu jer je skup organizovan neposredno pred proslavu Nove godine zbog čega su otkazani planirani novogodišnji koncerti. Grad traži odštetu od 178 hiljada maraka. Iz glavnog odbora SNSD-a tvrde da se iza cijele organizacije protesta krije PDP i da su organizatori već u vrijeme prijavljivanja protesta bili članovi te stranke.

"Pogotovo sa strane predsjednika gradskog odbora PDP-a Draška Stanivukovića kojem je to već postala tradicija da se krije iza svojih aktivisita i koristi ih kao žrtvene janjce za svoje prljave poduhvate i kupljenje jeftinih političkih poena, a jedan od najstrašnijih takvih poena je bio akt vandalizma za Novu godinu 2018. i tu su u prvi plan isticani njegovi aktivisti, a ne on sam. On je najviše profitirao iz takvih radnji", kaže Aleksa Barudžija, član Glavnog odbora SNSD-a.

Iako se jedan od organizatora Bojana Gajanović pojavljivala na konvenciji gradskog odbora PDP-a 18.decembra 2018. godine, što se može vidjeti na društvenim mrežama, iz te stranke poručuju da u tom trenutku nije bila član njihove stranke. Bez obzira na zajedničke fotografije sa društvenih mreža iz novembra mjeseca 2018.godine, PDP-ov Draško Stanivuković tvrdi da su organizatori protesta postali članovi te stranke sredinom prošle godine.

"Jesu se učlanili i dobili određene pozicije u savjetu mladih u mladim PDP-a. Jedan od takvih primjera jeste Anja Grubačić koju sam upoznao na Trgu i koja je sredinom 2019. koliko me sjećanje služi postala zvanično u sastavu mladih PDP-a", kaže Draško Stanivuković, PDP.

Postoje i dokazi, kažu u SNSD-u. Ako već iznosite neistine, prikrijte dokaze, poručuje Aleksa Burudžija član glavnog odbora SNSD-a.

"Njihove neistine su evidente i lako se mogu utvrditi. Običan pregled na društvenim mrežama. Navedeni aktivisti, jedna od njih Anja Grubačić. Može se jasno vidjet od 16.12. na skupu PDP-a za podršku Draška Stanivukovića kao kandidata za gradonačelnika da je ona bila neposredno u njegovoj blizini, čak se i grlila sa njim. Takođe, i slika prije toga koja dokazuje još više i joše više se aktivisti PDP-a upliću u svoje laži je ta da je ona bila na slici ispred Studentskog doma na protestima u novembru 2018", kaže Aleksa Barudžija, član Glavnog odbora SNSD-a.

Grad u ovom predmetu zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske. Gradonačelnik očekuje da će biti vođen sudski postupak, jer je, tvrdi, Banjaluka pretrpjela konkretnu štetu.