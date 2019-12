Saznajte koji dijelovi Banjaluke će danas biti bez vode i struje

Pojedini dijelovi Banjaluke će danas biti bez struje i vode. Prema najavama iz preduzeća "Elektrokrajina", zbog planiranih radova na elektromreži bez struje će od 9 do 12 časova biti dijelovi ulica: Bogdana Žerajića, Crkvena, Karađorđeva 93, 198-294, Sanska 1-15, Ravnih Kotara 21,23, Svetog Nikole i Užička.

"Od devet do 14 časova do prekida u snabdijevanju električnom energijom će doći u dijelovima ulica: Marka Lipovca i Manastira Gomionice, kao i dijelovima naselja: Dragočaj, Konotari, Čerge, Gligorići, Jošikova Voda i Gornja Piskavica", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Prema najavama iz preduzeća "Vodovod", danas će se izvoditi radovi radovi na cjevovodu u ulici Svetosavska, što će u periodu od 8 do 18 sati dovesti do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Glamočani.

"U istom periodu će se izvoditi radovi na cjevovodu u ulici Karađorđeva, što će dovesti do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelu navedene ulice u prvoj visinskoj zoni", saopšteno je iz gradskog "Vodovoda".

Podsjetili su da će svaki dan do 27. decembra od 8 do 16 časova do prekida u vodosnabdijevanju doći i u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića.