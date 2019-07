Saobraćaj u centru Banjaluke obustavljen do petka

Od danas od 7 časova ujutru, pa do petka 26.jula do 18 časova, biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od hotela „Bosna“ do Ulice Marije Bursać, saopšteno je iz Uprave Grada Banjaluka.

Saobraćaj će biti obustavljen zbog pripreme i održavanja koncerta proslavljenih muzičara Stefana Milenkovića i Slobodana Trkulje. Ovaj poklon koncert sugrađanima, organizuju Grad i Fondacija Banjaluka 2024 povodom završetka obnove Banskog dvora i predaje aplikacije Banje Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Koncert, uz pratnju simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, biće održan u četvrtak, 25. jula, u 21 čas, ispred Banskog dvora.