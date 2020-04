Ruski stručnjaci dezinfikovali banjalučki Dom zdravlja

Ruski stručnjaci danas su počeli sa dezinfekcijom banjalučkog Doma zdravlja. Od poda do plafona, ništa se ne propušta, kako unutar, tako i van objekta. To je prva u nizu ustanova koje će biti temeljno dezinfikovane uz pomoć ruskih stručnjaka.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske će odrediti prioritetne objekte i gradove u kojima će dalje biti vršena dezinfekcija.

Ruski stručnjaci su sinoć sletjeli na banjalučki "Aerodrom", a već jutros su stigli u Dom zdravlja i bacili se na posao. Da je ova posjeta od izuzetnog značaja ističe direktor te zdravstvene ustanove.

"Da razmijenimo iskustva sa ruskim kolegama o svim mjerama koje smo mi preduzeli da spriječimo širenje epidemije koronavirusom, da procijenimo način postupanja sa našim pacijentima i naravno da uskladimo naše načine dezinfekcije sa kolegama iz Rusije. Dezinfekcija UKC-a će ići po njihovom rasporedu, obzirom da se radi o specifičnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne može tako lako pripremiti za dezinfekciju u kratkom vremenskom periodu", rekla je Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Sav neophodni pribor za dezinfekciju i hemikalije s kojima raspolažu, Rusi su ponijeli. Zahvalan je na tome i srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik, koji je juče dočekao ruske avione na banjalučkom "Aerodromu", kaže da je to od značaja za cijelu Republiku, jer će ruski stručnjaci posjetiti više gradova Srpske.

"Ono što je suština ove operacije jeste da će se izvršiti temeljita dezinfekcija svih objekata, prije svega bolničkih, a kasnije i prostora, otvorenih prostora u svim većim gradovima u Republici Srpskoj i time ćemo dobiti jednu situaciju koju možda i nismo imali do sada, to je jedna temeljna dezinfekcija. To će iziskivati da recimo kada dođete u bolnicu, Klinički centar, da će se neka odjeljenja morati izmještati kako bi se izvršila temeljna dezinfekcija. To su se Rusi pokazali veoma dobrim i u Italiji i na mnogim drugim mjestima gdje su to činili", istakao je Milorad Doidk, srpski član Predsjedništva BiH.

Uskoro bi, kako kaže srpski član Predsjedništva BiH, u Republiku Srpsku trebalo da stigne još jedan avion pun medicinske pomoći.

"To očekujemo da dođe, znači to su od lijekova, zaštitnih odijela do respiratora. Ove medicinske ekipe koje su došle ovdje, one sa sobom donose određeni instrumentarij, ali to i vraćaju sa sobom, ali ono što ćemo još dobiti, to je svakako činjenica da ćemo od tih sedam do desat dana u jednom avionu dobiti još jedan paket medicinske pomoći od strane Rusije", naglasio je Dodik.

Juče su na "Aerodrom" u Mahovljanima sletjela tri aviona koje je Ruska Federacija poslala Republici Srpskoj kao pomoć za borbu protiv epidemije izazvane virusom korona. Najobimnija pomoć koja je u ovom periodu stigla u Srpsku rezultat je višednevnih pregovora srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predstavnicima Ruske Federacije.