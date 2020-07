Rekonstrukcija trećeg paviljona studentskog centra "Nikola Tesla"

Treći paviljon studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci uskoro će biti u potpunosti rekonstruisan. Čak dva miliona maraka obezbijediće Srbija, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić, a jedan milion izdvojiće Vlada Republike Srpske. Ovo je vrlo bitan projekat za poboljšanje uslova boravka studenata u domu, ali bitan je i još jedan dokaz dobre saradnje Srpske i Srbije, poručuje ministar Srđan Rajčević.

"To nam puno znači, to če značiti puno studentima. Sa sanacijom trećeg paviljona doćemo i do novih poboljšanih uslova za smještaj studenata i svakako da je ovo jedan vid zajednčkih napora Republike Srpske i Republike Srbije u međusobnoj saradnji", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Rješenje dugogodišnjih problema kao što su loše grijanje, prokišnjavanje krova, vlaga u sobama i stara stolarija najviše iščekuju studenti, i to njih 300 koliko ih živi u sobama trećeg paviljona. Njihovi predstavnici kažu da se ovome dugo nadaju, posebo od 2017. godine kada je jako nevrijeme oštetilo dom i u već tada lošem stanju.

"Jedan od naših zahtjeva je rekonstukcija trećeg paviljona Studentskog centra “Nikola Tesla” . Kao što svi znamo 2017. godine zadesile su nas određene vremenske nepogode koje su oštetile, prvi, drugi i treći paviljon studentskog centra", kaže Nikola Bojić, potpredsjednik Unije studenata Republike Srpske.

Novi, četvrti paviljon Studentskog centra u Banjaluci izgrađen je 2016. godine. Prva dva su rekonstruisana. Ono što studentima u Banjaluci olakšava školovanje su najniže cijene smještaja i studentske menze u čitavom regionu, a brojne olakšice donijele su i izmjene Zakona o visokom obrazovanju. Prije svega, to što je Vlada Republike Srpske na sebe preuzela finansiranje školovanja najboljih.