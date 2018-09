Rekonstrukcija i proširenje puta u Šargovcu počinje iduće godine

Rekonstrukcija i proširenje glavne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Šargovac trebalo bi da počne iduće građevinske sezone, a za te radove Vlada Republike Srpske je izdvojila milion maraka.



Riječ je o Šargovačkoj ulici, koja je dugačka oko 2.700 metara, a trebalo bi da bude izgrađen još kilometar puta. Prema riječima načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviše Sandića, radi se o prvoj fazi ovog projekta u kojem je planirano da bude urađen jedan dio tog puta.

"Grad će napraviti urbanističko-tehničke uslove i projekat za izgradnju dionice u dužini od kilometra. Planirano je proširenje saobraćajnice koja bi trebalo da dobije dvije trake, trotoare, a biće postavljena oborinska i fekalna kanalizacija. Vidjećemo da li ćemo moći obuhvatiti toliku dužinu puta s obzirom na to da je nedavni tender za izgradnju puta za Motike pokazao da je na tržištu došlo do pomjeranja cijena ovih radova. Još je rano precizirati koliko će biti urađeno, ali sam siguran da ćemo uspjeti da uradimo do 800 metara saobraćajnice", rekao je Sandić.

Objasnio je da je riječ o projektu koji finansira Vlada Republike Srpske, zbog čega je neophodno na vrijeme sprovesti sve procedure.

"Do kraja godine moramo izabrati izvođača radova kako bi novac ostao u budžetu grada i kako bismo iduće godine mogli da krenemo u realizaciju projekta", kazao je Sandić.

Kazao je da gradnja ove saobraćajnice neće odmah početi.

"Možemo formalno uvesti izvođača radova u posao, ali tada će biti zimski period i nije realno očekivati da radovi počnu. Gradnja će najvjerovatnije krenuti na početku iduće građevinske sezone", naveo je Sandić.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice Šargovac Rajko Radaković je rekao da mještani ove MZ željno iščekuju početak radova jer, kako kaže, to bi bar u jednom dijelu naselja riješilo dva velika problema.

"Prvi je bezbjednost pješaka. Saobraćajnica je uska, bez trotoara i sa velikom frekvencijom vozila. Gradski autobus prolazi svakih 30 minuta jer je naselje veliko", rekao je Radaković.

Napomenuo je da tom ulicom bez trotoara svakodnevno pješači i veliki broj osnovaca, koji pohađaju nastavu u OŠ "Đura Jakšić" ili treniraju u sportskom balonu pored škole. Naglasio je da bi kroz ove radove počeo da se rješava i problem nedostatka kanalizacije.

"Uporedo sa saobraćajnicom bio bi napravljen i dio kanalizacione mreže. Naselje ima više od šest hiljada stanovnika, a nemamo riješeno pitanje kanalizacije, zbog čega strahujemo od pojave nekih bolesti jer sada sve otpadne vode završavaju u otvorenim kanalima", kazao je Radaković.

Socijalistička partija je ranije uputila Vladi Republike Srpske inicijativu za finansiranje gradnje dijela ovog puta. Sredinom juna Vlada je prihvatila da za ovu investiciju izdvoji milion maraka iz Programa javnih investicija iz budžeta Srpske.

Prioriteti

Rajko Radaković je rekao da nije riješen nijedan od prioriteta koje su lani dostavili Gradskoj upravi, te da ove godine nisu predali listu prioriteta za 2019.

"Tražili smo da bude urađen kilometar Šargovačke ulice, asfaltiranje 400 metara Nove ulice, te ulice prema groblju i spajanje puta prema Motikama. Od ta četiri puta koja smo tražili ništa nije riješeno ove godine", kazao je Radaković.