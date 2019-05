Regionalna zvijezda na Kastelu: Sve spremno za spektakl

Sve je spremno za predstojeći, veliki koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Zdravka Čolića, koji će nakon 7 godina biti održan večeras u Banjaluci, sa početkom u 20 časova na Tvrđavi Kastel.

Kapije Tvrđave Kastel biće otvorene već od 18 časova, a kako bi hiljade posjetilaca obezbijedilo svoje mjesto na vrijeme, te kako bi bezbjednosne procedure bile blagovremeno ispoštovane.

Ulaz na koncert biće otvoren na glavnom ulazu tvrđave – ulaz od banjalučke „Tržnice“, dok će ulaz za sve one koji su obezbijedili VIP ulaznice biti otvoren kod restorana „Kazamat.“

Zbog održavanja koncerta, od 17 časova i 30 minuta do 24 časa biće obustavljen saobraćaj i to – Ulica Teodora Kolokotronisa, na dijelu Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića, na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do ulice Teodora Kolokotronisa i u ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do kružnog toka u Ulici Patre.

Alternativna televizija je jedan od medijskih pokrovitelja koncerta.