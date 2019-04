Raspisan tender za izradu glavnog projekta mosta

U okviru intenzivnih priprema za gradnju novog mosta u Srpskim toplicama, ovih dana raspisan je tender za izradu glavnog projekta mosta.

Posao izrade projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko rijeke Vrbas u ovom naselju, procijenjen je na oko 30.000 KM, a tender je otvoren do 14. maja.

Kako su istakli iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, plan je da se odmah nakon obezbijeđene potrebne projektne dokumentacije, raspiše i tender za izbor izvođača radova na novom mostu. Sredstva za gradnju mosta predviđena su rebalansom gradskog budžeta, koji bi trebalo da bude donesen u maju.

-U ovoj godini očekujemo izbor izvođača i početak radova ovog jednog od najvećih ovogodišnjih infrastrukturnih projekata na području grada – kazali su iz resornog odjeljenja.

Prema dosadašnjim procjenama, vrijednost novog mosta u Toplicama, koji će se graditi 250 metara uzvodno od postojećeg mosta, iznosiće oko dva miliona KM.

Sa predstavnicima Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, koji, poslije kupovine banje u Toplicama, imaju ambiciozne planove za razvoj ovog dijela grada, dogovoreno je da se sadašnji most u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje dodatno uredi i transformiše u pješački most, dok bi se novi most za prelaz vozila gradio.

Sadašnji most je trenutno jednosmjeran sa ograničenom težinom, što predstavlja problem kod transportnog saobraćaja na šta su upozoravali i privrednici iz ovog dijela grada.

Istovremeno, ove godine počinju i prve aktivnosti na pripremi gradnje mosta u Docu, jednog od najkrupnijih ciljeva gradske administracije za nekoliko narednih godina.

Prema najavama, za ovaj kapitalni projekat ubrzo bi trebalo da bude raspisan međunarodni konkurs za idejno rješenje budućeg mosta, čija bi, izgradnja, po grubim procjenama, koštala oko devet miliona KM, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama. Cilj je da do 2020. godine bude urađen projekat i riješen bar dio imovinskih odnosa na trasi budućeg mosta, te sklopljena finansijska konstrukcija.