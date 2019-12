Raspisan tender za glavni projekat mosta u Docu

Grad Banja Luka raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za novi most u Docu, u okviru priprema za gradnju ovog objekta. Ovo je prvi korak u realizaciji ovog projekta, poslije nedavnog izbora idejnog rješenja budućeg, najvećeg gradskog mosta.

Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, nabavkom se traži izrada idejnog projekta na potezu od uklapanja u Bulevar cara Dušana do spoja Mačvanske ulice sa Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, te izrada glavnog projekta kolskog mosta.

"Radi se o kapitalnom projektu koji bi trebalo da se realizuje u pet faza", rekao je načelnik ovog odjeljenja Slaviša Sandić i dodao da će, u okviru ovog procesa, biti pokrenuta i izmjena regulacionog plana ovog područja.

Prema njegovim riječima, prva faza ovog projekta jeste izgradnja kolskog mosta čija gradnja bi trebala početi naredne jeseni. Međutim, prije ulaska u radove na konstrukciji budućeg mosta, biće izgrađena saobraćajnica ispod Kastela, odnosno nastavak Bulevara Cara Dušana.

Kako je planirano, Mačvanska ulica biće proširena sa četiri saobraćajne trake na potezu do raskrsnice sa Bulevarom Stepe Stepanovića, a potom će biti izgrađena i nova saobraćajnica uz Srednjoškolski dom, pa sve do Istočnog tranzita.

"Na osnovu idejnog rješenja, biće građen i pješački most iznad kolskog mosta koji praktično ide sa platoa od Tržnice pa do platoa ispred Pravnog fakulteta, ali on će se raditi u kasnijim fazama realizacije projekta", naglašava Sandić.