Radulović: Vrtići sigurno neće ostati bez hrane

Ne može se desiti da nema hrane za djecu, a pogotovo da ne mogu da borave u vrtićima, kaže Nataša Radulović poslanik u Narodnoj skupštini i bivši direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Iako je aktuelni direktor Vesna Banjac nakon što nije usvojen budžet Grada poručila da ovih dana već može doći do prestanka rada vrtića, Radulović kaže da su uvijek dobravljači mogli da čekaju i da pretpostavlja da je i sada tako.

"Znam da čak i na tenderima uvijek je bilo da dobavljači mogu da čekaju, meni je bilo čak i do godinu dana. Ja pretpostavljam da je i sad tako. Međutim, ne vjerujem da nijedan dobavljač, da li je u pitanju hrana, didaktika ili već bilo šta drugo što je u interesu onih mališana da može reći neću da nosim, neću da dovozim. Ja vjerujem da isto tako, evo sutra je ponedjeljak i svaki naredni dan, da onaj ko dovozi hranu mališanima, ko je prošao na tenderu, da će to da ispoštuje sve - a kad se steknu uslovi da može to grad njima da plati vjerujem da će tada platiti", kaže Radulović.

Ona se osvrnula i na temu problema u čišćenju grada.

"Ako je jedini problem u ovom gradu smeće, ja ne znam zašto i taj koji je zadužen da odvozi smeće za ono što građani plaćaju ili ne plaćaju, zavisi kako ko, mislim da bi isto trebalo to da radi, kao onaj dobavljač koji ne vjerujem da u vrtićima neće dovesti hranu", poručuje za ATV Nataša Radulović.