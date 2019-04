Radojičić: Zeleni most gotov do Spasovdana FOTO

Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić izjavio je danas da očekuje da novi most na mjestu starog Zelenog mosta bude izgrađen do Spasovdana, krsne slave Grada.

Radojičić je potvrdio da je izvođač radova na izgradnji novog mosta na mjestu Zelenog mosta dostavio zahtjev za produženje roka za izgradnju, te naglasio da su male šanse da će taj zahtjev biti prihvaćen.

"Mislim da su male šanse za produženje roka, što znači da bi izvođač morao platiti penale. U svakom slučaju, sa ili bez penala očekujem da most bude gotov do Spasovdana. U suprotnom, to znači još veću štetu za izvođača", rekao je Radojičić tokom današnjeg obilska gradilišta na Zelenom mostu.

On je istakao da je tačno da izvođač nije mogao radti na mostu u zimskom periodu, ali i naglasio da je rok već jednom produžen i da je nezadovoljan zbog toga što se u pojedinim intervalima nije radilo sa dovoljnim intezitetom, odgovarajućim brojem radnika i tehnike.