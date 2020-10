Radojičić za ATV: Banjaluka se drži na jednom srednje visokom nivou oboljelih

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić u danu kada najveći grad u Republici Srpskoj bilježi najveći broj zaraženih virusom korona od početka pandemije kaže da je trenutna situacija podnošljiva iako ima više oboljelih.



"Banjaluka se drži na jednom srednje visokom nivou oboljelih i do današnjeg dana smo bili na oko 150 aktivnih i nešto preko hiljadu ljudi u izolaciji. Početak jeseni i početak školske godine, iako nevezano za škole, doveo je do ponovnog rasta broja oboljelih. Znači, ljudi su se vratili u zatvorene prostore, više je kontakata, više je okupljanja, slava i slično i to je dovelo tačno do ponovnog rasta. Ono što je dobro je da u školama nema prenosa, nakon mjesec dana od početka možemo reci da nije bilo nijednog prenosa u školi gdje je jako puno kontakata. Ono što je važno da škole funkcionišu dobro, što je dobro zbog obrazovanja, a takođe je jako važno da trenutno nije preopterećena intenzivna njega gdje broj zaraženih lica nije prevelik i nadam se da to možemo iznijeti. I ako je povećan broj oboljelih, a nemaju tešku kliničku sliku, to je nešto što je podnošljivo", istakao je Igor Radojičić, gardonačelnik Banjaluke.

Radojičić je istakao da se nada da se neće morati uvoditi nove restriktivne mjere i da će se građani nastaviti ponašati odgovorno. On je pozvao sve da se pridržavaju mjera i da nose zaštitne maske i izbjegavaju veća okupljanja i druženja, pogotovo u zatvorenom prostoru.

"Nadam se da ćemo ovu jesen uspjeti proći sa ovim srednje visokim nivoom oboljelih, jer je teško očekivati da će se broj drastično smanjiti, a naredna rizična faza će biti faza dolaska sezonskog gripa za koji se već pripremamo", istakao je Radojičić.