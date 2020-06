Radojičić: "Vidovdansku" koaliciju potpisuje 9 političkih partija

Devet političkih partija koje podržavaju kandidata SNSD-a Igora Radojičića na izborima za gradonačelnika Banjaluke koalicioni sporazum će potpisati na Vidovdan, 28. juna.

Aktuelni gradonačelnik za ATV kaže da će svi biti dio koalicionog bloka nazvanog “Okupljanje za Banjaluku”. Otvoreni smo i za druge političke partije koje imaju isti cilj, a to je da se grad razvija i da se ne troši vrijeme na besmislene poteze i šuplju propagandu, poručuje Radojičić.

"Očekujem da oko toga bude nevladinog sektora, istaknutih pojedinaca grada Banjaluke i da smo svi na istom konceptu Banjaluke 2025. grada u kome će se ulagati da ljudi dobiju vodu, da imamo brz i moderan saobraćaj, da imamo moderne usluge, da se nastavi razvojni put koji smo proteklih godina obezbijedili, sada nažalost sa koronom usporili, ali da se krenemo vraćati na razvojni put. Političke partije objedinjene oko ovog koncepra su vrlo raznolike, ima i ljevice i desnice, to ne predstavlja prepreku ideološku", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Koalicioni sporazum će, osim SNSD-a, potpisati Demos, Socijalistička partija, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija Srpske, Narodni demokratrki pokret, Ujedinjena Srpska, Poligraf i Partija ujedinjenih penzionera. Podršku dajemo izboru SNSD-a, a od prvog čovjeka Banjaluke očekujemo da nastavi tamo gdje je stao u prvom mandatu, poručuju iz Socijalističke partije Srpske.

"Činjenica je da se u posljednje 4 godine BL zaista razvila, riješen je velik broj prioritetnih projekata i to je vidljivo. Naš cilj je da zajedno sa gradonačelnikom damo doprinos tom daljem razvoju i napretku našeg grada", kaže Sapa Kondić, šef povjereništva SP Srpske.

Iz gradskog odbora DNS-a poručuju da dvije političke partije koje nisu istomišljenici, ali jesu politički partneri i dugogodišnji saradnici uvijek će naći zajedničku riječ kada je u pitanju interes grada Banjaluke.

"Mi smo imali određene sugestije koje su prihvaćene od kandidata za gradonačelnika i aktuelnog kradonačelnika i mogu da izrazim zadovoljstvo na osnovu naše dosadašnje saradnje. Kada su možda neki mislisi da je bilo problema, on je uvijek nalazio način kako da sa DNS-om nađe riječ razuma i saradnje", kaže Marko Ančić, predsjednik GO DNS-a Banjaluka.

"Mi smo u tom sporazumu definisali pravce našeg daljeg razvoja Banjaluke gdje se okupljamo kao političke partije koje su u ovom periodu pokazale visok stepen saradnje i razvoja Banjaluke", kaže Zoran Talić, predsjednik POLIGRAF-a

Okupljeni oko istog koncepta budućeg razvoja Banjaluke, iz Demosa i Ujedinjene Srpske poručuju da je bilo je manjih korekcija u dostavljenom koalicionom ugovoru, ali da je sada sve jasno usaglašeno.

"Mi smo održali preliminarni sastanak samo sa SNSD-om i gradonačelnikom, ali i sa svim strankama zajedno. Iznijeli smo primjedbe na ponuđeno tekst zajedničkog sporazuma i mislim da smo ga usaglasili", kaže Milan Petković, predsjednik GO Ujedinjene Srpske Banjaluka.

"Čovjek je iz Banjaluke i on voli Banjaluku, stvarno se to može vidjeti na svakom koraku, jer nije zanemario ni sela ni centar grada. Mislim da sve stranke u koaliciji s punim pravom mogu reći da je podrška Igoru Radojičiću opravdana", kaže Slobodan Stanarević, predsjednik GO DEMOS-a u Banjaluci.

Posljednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da ove političke partije uživaju dvotrećinsku podršku banjalučana, što bi trebalo obezbijediti stabilan politički ambijent i čvrstu skupštinsku većinu i u naredne četiri godine. Političke partije opozicije još uvijek nisu predstavile svog kandidata za gradonačelnika Banjaluke.