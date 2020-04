Radojičić: Ukidanje mjera u FBiH će značajno narušiti ukupni sistem

Igro Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je Štab za vanredne situacije Banjaluke razgovarao danas o liberalizaciji mjera u gradu, te je na sjednici odlučeno da od 27. aprila posebne gradske mjere neće biti produžene.

Radojičić se osvrnuo i na vijest da je Federalni štab Civilne zaštite danas donio naredbu prema kojoj se ukidaju karantini, kao i policijski sat.

"To bi moglo narušiti cjelinu mjera u Bosni i Hercegovini. Takođe, vjerovatno će dovesti do različitog postupanja na granicama i u potpunosti narušiti čitav sistem zaštite, a samim tim ugroziti i zdravstveno stanje. Ukoliko se na različitim graničnim prelazama budu primjenjivale različite mjere, i u dva entiteta budu različiti propisi po pitanju lokalnih karantina, to će stvoriti rupe u prostoru i omogućiti probleme u poštovanju mjera i u kontroli zdravstvenog stanja stanovništva. Na to ne možemo uticati. To je promjena koja će značajno narušiti ukupni sistem", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.