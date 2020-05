Radojičić: Postepen završetak epidemije

Grad Banjaluka nalazi se na putu postepenog završetka epidemije virusa korona, poručio je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić. Epidemija se smiruje i pada broj oboljelih.



Uvedenim mjerama u prethodna tri mjeseca ostvareni su osnovni ciljevi da se spriječi nekontrolisano širenje epidemije, obolijevanje prevelikog broja Banjalučana i prevelik broj smrtnih slučajeva od virusa, kaže Radojičić. Stanje se popravlja, ali ipak, moguća su nova žarišta i potreban je oprez.

"Imali smo netipično kretanje epidemije u protekla tri mjeseca. U jednom talasu imali smo neka dva naleta i dva vrhunca. Ali, sadašnji trodnevni i sedmodnevni procesi govore da se u Banjaluci ta situacija popravlja i nadam se da se nalazimo na silaznoj putanji, odnosno, putanji ka kraju epidemije u Republici Srpskoj i Banjaluci", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Prosječan broj zaraženih korona virusom u Banjaluci u ovoj sedmici pao je na četiri, a od početka epidemije, na području Banjaluke zabilježeno je 557 pozitivnih na virus korona. Ozdravilo je više od polovine zaraženih.

"Prosjek pozitivnih lica na koronavirus za prošlu nedjelju je 5,5, dok je prosjek pozitivnih lica u ovoj nedjelji oko četiri. U skladu sa preporukama Republičkog štaba, Dom zdravlja Banjaluka je prilagodio svoje procese za 50 posto kapaciteta. 6,45 7,16 Započeli smo sa sistematskim pregledima djece koja se upisuju u prvi razred osnovnih škola, kao i sa pozivima građana na mamografske, ultrazvučne i rentgenske preglede", istakla je Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Svaka djelatnost u gradu ima nova i posebna uputstva za rad, od trgovina, do vrtića i javnog prevoza i sada je težište na kontroli poštovanja mjera. Radojičić kaže da građani i u najvećoj mjeri poštuju novi način funkcionisanja. Od ponedjeljka su dozvoljeni i sportski treninzi. Uvode se i dodatne linije u javnom prevozu.

Radojičić je najavio da će vanredna sjednica Skupštine grada biti održana u srijedu, 27. maja. Glavna tema su finansije, odnosno nacrt rebalansa gradskog budžeta koji iznosi 147 miliona KM i manji je za tri miliona u odnosu na prethodni budžetski okvir.

"Mi smo zbog epidemije imali znatan pad javnih prihoda koji je do 15. maja iznosio oko 11 miliona KM u odnosu na plan. Procjene su da će do kraja godine taj pad ići čak do 30 miliona KM. To podrazumijeva potpuno restrukturisanje gradskih finansija, a naš stav je i dalje da ne odustajemo od kapitalnih investicija važnih za razvoj Banjaluke", naglasio je Radojičić.

Na sjednici gradske Skupštine naći će se i prijedlog izmjene skupštinske odluke prema kojoj će privredni subjekti, koji su podizali kredite od 12. marta, moći da se prijave za subvenciju kamate na podignute kredite zbog krize. Iz Gradskog štaba još jednom su pozvali građane da poštuju mjere i preporuke nadležnih institucija, kako bi se spriječilo širenje virusa korona.