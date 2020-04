Radojičić: Pobijedili smo prije 75 godina, pobijedićemo i sada

Banjaluka će pobijediti u bici protiv epidemije virusa korona, kao što je prije tačno 75 godina dočekala oslobođenje od fašizma, poruka je to prvog čovjeka Banjaluke koji je svim sugrađanima čestitao Dan grada.

22. april, dan kada je u Banjaluku došla sloboda, ove godine Banjalučani obilježavaju bez javnih okupljanja. Povodom Dana grada, predstavnici grada, te generalni konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić položili su vijenac na Trgu palih boraca, odajući počast oslobodiocima grada.

"U 75 godina od tog velikog datuma, Banjaluka se suočila s mnogobrojnim i različitim izazovima. Ovuda su prošli rat, više ekonomskih kriza, zemljotres, poplave. Iz svakog od tih izazova, naš grad je izašao kao pobjednik i svaki put Banjaluka se vraćala kao ljepša, razvijenija i bolja. Danas imamo protivnika koji je nevidljiv. Danas se suočavamo sa širenjem novog virusa. Ovo je zajednička borba. Borba u kojoj se oslanjamo jedni na druge. Borba u kojoj moramo pomagati jedni druge i zato je važno da svi zajedno, solidarno, prođemo kroz ovaj izazov", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Upkos teškom vremenu, poklon nije izostavljen. Banjaluka je dobila "Krajišku kuću".

"Cilj nam je da se razvija dalje domaća poljoprivredna proizvodnja, da imamo standardizaciju i kvalitet, jer jedan od preduslova za stalnu prodaju ovdje je da imate standardan proizvod, da imate kvalitetan proizvod koji će privući i domaćeg i stranog kupca", istakao je Radojičić.

Na policama "Krajiške kuće" može se naći sve ono što proizvode i prerađuju domaći proizvođači. 300 proizvoda plasiralo je oko 50 proizvođača domaće hrane sa područja grada. Da je to pravi potez i da je od izuzetnog značaja, poručuje i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Najbolje ova situacija koja nas je zadesila govori koliko je važna proizvodnja hrane za jedan grad ili jednu državu. Cilj je da se na jednom mjestu prezentuju i ponude tržištu naši domaći proizvodi i da naši stanovnici kupe te proizvode", istakao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Potrebno je da registruje svoje domaćinstvo, da li ono bilo komercijalno ili nekomercijalno, koji god da je oblik organizacije. Bitno je da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, da ima prerađivačke kapacitete i ona najbitnija i osnovna stvar, da svi proizvođači, sve svoje proizvode su morali da u IJZ i drugim sertifikovanim kućama provedu sve analize, kontrole i da danas možemo reći da kupujete zdravo, domaće i kvalitetno", naglasio je Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Da će to biti korisno i za razvoj turizma u najvećem gradu Srpske, kažu i iz banjalučke Turističke organizacije. "Krajiška kuća" će stići i do juga Republike Srpske. Domaći proizvod treba da se promoviše i izvan granica Banjaluke, a Trebinje je, kaže Radojičić, pravo mjesto za to.

"Mi smo sa našim prijateljima iz Trebinja već prije dvije godine dogovorili. Prošle godine, tačno prije godinu dana, za Dan grada otvorili smo "Hercegovačku kuću" u Banjaluci, a spremni smo da i "Krajiška kuća" ode u Trebinje da dolje plasiramo proizvode na tržištu na kome tradicionalno ima dosta stranih gostiju", rekao je Igor radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Vijenci su položeni i na spomenik palim Krajišnicima na Banj brdu, spomenik borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, te spomenik žrtvama Veleizdajničkog procesa.