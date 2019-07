Radojičić: Opozicija protestima ponovo želi da prevari građane

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je da opozicija želi da generiše istu situaciju kao i prošle godine i da Banjaluku drži u stanju stalnih protesta i time pravi uvod u izbore, ocijenivši da je to iscrpljivanje građana i pokušaj stvaranja nervoze, koja u dobroj mjeri ugrožava funkcionisanje grada.

"Ako imamo konstantne proteste i zauzimanje određenih dijelova grada, onda tu ne možemo imati ni kulturne, ni sportske, ni zabavne, ni turističke događaje", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, jasno je da je riječ o ranoj kandidaturi i početku prilično agresivne predizborne kampanje.

"Grad se pokušava ponovo držati pod stalnim pritiskom, protestima i blokadama i na taj način se pokušavaju kopirati prošlogodišnji događaji, kada je dio poslanika prevario Banjalučane i uzeo 20.000 glasova na tragediji jedne porodice. Sada se mijenja tema i na istoj matrici pokušavaju Banjalučane ponovo prevariti i uzeti 40.000 glasova za lokalne izbore", rekao je Radojičić za današnji "Glas Srpske".

Govoreći o zahtjevu koji mu je sa protesta uputila opozicija da se izjasni o događajima u Banjaluci, Radojičić je istakao da je svakodnevno prisutan u javnosti i da se mogu pronaći desetine izjava u vezi sa protestima u gradu i drugim stvarima.

On je podsjetio da je Ustavom zagarantovana i mora biti omogućena sloboda javnog okupljanja i sloboda mišljenja.

"Ali i oni koji odobravaju i oni koji organizuju okupljanja moraju poštovati zakone koji propisuju kako se ta okupljanja vrše. Ako svi to poštuju, onda nema problema i ima prostora i za one koji protestuju i za one koji se vesele ili organizuju bilo kakve druge skupove u gradu. Ako bilo ko iskoči izvan okvira zakona, onda nastaju i bezbjednosni i politički i svi ostali problemi. Pri tome slike koje idu iz grada, a mislim i na one kada su bile intervencije policije, trebalo bi da budu mnogo odmjerenije i umjerenije", naglasio je Radojičić.

Govoreći o zagađenju zemljišta piralenom u poslovnoj zoni "Incel", Radojičić je rekao da su sa šireg prostora "Incela" uzete desetine uzoraka tla i vode i da se rezultati očekuju u toku mjeseca.

"U pripremi je plan aktivnosti koji bi trebalo da bude prevencija da se takve situacije ne ponove, da bude procijenjeno kako treba sanirati teren i rečeno šta se može uraditi sa zagađenim tlom. Plan podrazumijeva i konstantna mjerenja i uzorkovanja, kao i širok i obiman program besplatne preventivne zdravstvene zaštite, a naravno da ćemo insistirati i na tome da bude utvrđeno ko je kriv za aferu `Piralen`", istakao je Radojičić.