Radojičić: Nova godina pozicionirala Banjaluku na regionalnoj mapi

Veoma sam zadovoljan kako su prošli novogodišnji praznici u Banjaluci, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.

– Ostvarili smo efekte koje smo željeli. Grad je bio pun turista, pun gostiju, svi su ostvarili značajno veće prihode, u svim uslugama – od taksista, restorana, trgovina, do hotelijera i ostalog. Grad se pozicionirao i u smislu regionalne ponude sa zabavom, kulturnim dešavanjima, tako da smo uspjeli da ostvarimo ciljeve koje smo imali za ove novogodišnje praznike – izjavio je on.

Prema informacijama iz Gradske uprave, novogodišnjim koncertima na Trgu Krajine prisustvovalo je oko 50.000 ljudi. Ovaj put su nastupile regionalne muzičke zvijezde – Marija Šerifović 30. decembra, u „najluđoj noći“ su pjevali Jelena Tomašević i grupa “Crvena jabuka”, a 1. januara Aleksandra Prijović.

Organizacija novogodišnjih koncerata koštala je 188.000 KM. Najveći dio novca su obezbijedili sponzori, više od 110.000 KM, dok je ostatak isplaćen iz gradske kase.

Zabilježena je i veća potrošnja u odnosu na prethodnu sezonu. Prema podacima Poreske uprave, registrovani promet u ovim sektorima tokom 30. i 31. decembra, te 1. januara, premašio je 4,24 miliona KM, odnosno 1,3 miliona KM.

Da je u gradu bilo dosta turista potvrđuju i podaci Turističke organizaciji grada Banjaluka (TOBL).

– Od 31. decembra do 1. januara u gradu su bili popunjeni svi smještajni kapaciteti dok informacije sa terena pokazuju da je sve do 5. janura zauzetost smještajnih kapaciteta bila 80 odsto. To znači da je veliki broj turista odlučio da duže ostane u gradu na Vrbasu – kazali su ranije u TOBL.

Napomenuli su da preliminarni podaci govore da će 2019. biti rekordna kada je u pitanju dolazak turista. Prema prvim podacima, zabilježeno je oko 86.000 dolazaka i između 130.000 i 140.000 noćenja. U odnosu na godinu prije, to je kako su naveli rast od 10 do 15 odsto.