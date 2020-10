Radojičić: Ne treba zatvarati privredu, vratiti nastavu u škole

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić smatra da u trenutnoj situaciji izazvanoj epidemijom virusa korona ne treba zatvarati privredu, uključujući i usluge, te da nastavu treba vratiti u škole od ponedjeljka, 2. novembra.

Radojičić je na sastanku u Banjaluci o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj rekao da je povećan broj smjena u banjalučkom Domu zdravlja i dodao da se najveći pritisci sada osjećaju na zdravstvenoj zaštiti, a da će se osjetiti i na ekonomsko-socijalnim temama.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je zdravstveni sistem umoran i da su zdravstveni radnici premoreni.

"Pozivam da se razmisli da se specijalizanti povuku prema zdravstvenim ustanovama", naveo je Đaković na sastanku zvaničnika Srpske sa predstavnicima zdravstvenog sektora, nadležnih institucija i lokalnih zajednica o složenoj i pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj.

On smatra da je potrebno da se u medijima prostor da za što više ljudi koji su izašli iz teške situacije, kako bi rekli šta su preživjeli.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić smatra da je potrebno mnogo više apelovati na ljude da poštuju epidemiološke mjere.

On je rekao da se svi gradovi, pa tako i Bijeljina, nalaze u velikom problemu izazvanom korona virusom, navodeći da je u Bijeljini trenutno 390 pozitivnih na virus korona.

Mićić je napomenuo da treba povesti računa i održavanju izbornog dana, kako on ne bi bio finale kompletne epidemije.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izjavio je da u ovo nepopularno vrijeme, pred izbore, određeni ljudi zloupotrebljavaju situaciju izazvanu virusom korona.

"I poslije izbora moramo da se borimo sa pandemijom. Ja bih volio da ona stane 15. novembra, ako će te njihove neke preporuke da ne nose maske uroditi plodom, ali sam siguran da neće i da su ljudi koji predlažu mjere stručni", kaže Jerinić.

On je rekao da je gradski Krizni štab u Doboju u stalnom zasjedanju i komunikaciji sa bolnicom, te da je neophodno nastaviti sprovođenje svih mjera i tražiti rješenja.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović sugerisao je ministru prosvjete i kulture Republike Srpske Nataliji Trivić da na terenu postoji ozbiljan bunt roditelja iz dva razloga.

"Jedan je što je uopšte zaustavljena nastava, koji naravno ne odobravamo, a drugi je zbog predloženog načina odvijanja nastave u ovoj sedmici", rekao je Stevanović.

On je naveo primjer majke troje djece, đaka do petog razreda, koji treba da imaju tri laptopa, tri mikrofona ili kompleta, a nemaju kapacitet interneta koji će sve to podržati.

"Hajde da se uključimo svi da obezbijedimo onima koji nemaju uslove za tehničko praćenje, ako već nastava mora ići kako ste predložili", rekao je Stevanović.