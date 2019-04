Radojičić: Nacrtom rebalansa budžetski okvir raste za 10 miliona maraka

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je danas da je Nacrtom rebalans budžeta grada predviđen njegov rast sa 134 miliona KM na 144 miliona KM.

"Budžetski okvir se proširuje za 10 miliona KM bez novog kreditnog zaduženja, što je rezultat domaćinskog poslovanja u prošloj i ovoj godini. Imamo na raspolaganju suficit i druge finansijske radnje kojima smo obezbijedili dodatna sredstva koja se primarno usmjeravaju u različite projekte", rekao je Radojičić novinarima u pauzi sjednice gradskog parlamenta.

On je naveo da se do prijedloga rebalansa budžeta za ovu godinu planira potpuno zatvoriti finansijska konstrukcija za novi most u naselju Srpske toplice, nastavak rekonstrukcije gradske urbane zone i više sistema vodosnabdijevanja, uključujući nastavak na tri kraka "Crnog vrela", završetak vodovoda "Česma tri i četiri" i nekoliko manjih vodovoda u Mišinom hanu, Zelenom viru i kanalizacije u Vrbanji.

Radojičić je rekao da je predviđena rekonstrukcija više društvenih domova i završetak domova u Krminama, Laušu, naredne godine i doma na Petrićevcu, kao i obnova nekoliko društvenih domova koji su u lošem stanju, za šta je u ovom momentu planirano 350.000 KM.

On je dodao da je planiran nastavak rekonstrukcije desetak osnovnih škola, za šta grad ima djelimično obezbijeđena sredstva, a dijelom se planira transfer sa višeg nivoa.

Radojičić kaže da su na dnevnom redu današnje sjednice odluke o nagradama grada, navodeći da je prijedlog da najviša priznanja počasnog građanina i zlatni ključ budu dodijeljeni legendarnim imenima iz ovog grada u sportu i kulturi - Abasu Arslanagiću i Kolji Mićeviću.

"Grad danas treba da donese odluku o restrukturisanju 60.100.000 KM preostalog komercijalnog duga", rekao je Radojičić i dodao da je grad 2017. godine završio proces restrukturisanja i procjenjivao dalje finansijsko tržište.

On je naveo da na tržištu ima viška novca i da su kamate padale, te da ponuda grada ide da se dobije neutralni ili pozitivan efekat u smislu uštede novca i rata otplate.

"Prijedlog sa kojim ide javni poziv, jer je riječ o tenderu, jeste kamatna stopa 2,9 odsto ili niža, što bi bilo odlično ako bismo uspjeli dobiti u odnosu na prethodni aražman koji je bio na 4,4 odsto", rekao je Radojičić.

On je rekao da je pred odbornicima i odluka o komunalnim taksama koja predstavlja značajno olakšanje za veliki broj kategorija građana, smanjenje taksa od prevoznika, poljoprivrednih proizvođača, malih preduzetnika i slično, uključujući danas podnesen amandman gradonačelnika koji se odnosi na oslobađanje za isticanje natpisa i određenih komunalnih taksa za niz nevladinih organizacija.

Radojičić je rekao da je pred odbornicima odluka koja relaksira uslove isključivanja sa javnih toplovodnih mreža, ističući da je riječ o "omekšavanju" tehničkih uslova pod kojima neko od potrošača u stambenim zgradama može da zatraži isključenje sa Toplane.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić rekao da je važno da će kompletna razrada rebalansa budžeta biti u samim programima komunalne potrošnje i programima za saobraćaj, gdje će se najviše ulagati.

On kaže da će suficit u operativnom dijelu biti veći od 4,5 miliona KM i da će se u gradu ići u nove investicione projekte.

Odbornik Poligrafa Tanja Čičić Odžaković rekla je da će Nacrtom rebalansa budžeta okvir budžeta za ovu godinu biti uvećan za više od 10 miliona KM od kojih će 4,5 miliona KM ići na investicije.

"Drago mi je da će više sredstava iz rebalansa ići sportskim udruženjima", rekla je Odžakovićeva i naglasila potrebu sanacije Društvenog doma u Mišinom hanu.

Ona smatra da prijedlog zaključka o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta treba podržati. "Mislim da je ovo dobra politika grada i da ovako treba da se nastavi", rekla je Odžakovićeva.

Odbornik Demosa Boran Bosančić rekao je novinarima da očekuje da će viškom ostvarenim u gradskoj kasi biti realizovani projekti vodosnabdijevanja na platou Manjače, apostrofirajući vodovodni sistem Kola-Rekavice.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je stanje u gradskoj kasi stabilno.

Odbornik SDS-a Aleksandar Petković rekao je da se u nacrtu rebalansa jasno vidi da postoji suficit, ali da se ne vidi gdje ta sredstva treba da idu, na koje stavke, što svaki odbornik treba da zna.

"Da znamo koji će se projekti raditi i graditi, a ne samo da imamo suficit. U suštini imamo novac, ali nemamo uvid u to koji će se projekti realizovati", rekao je Petković i dodao će odbornici opozicije biti uzdržani.

U toku je rasprava o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banjaluke.