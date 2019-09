Radojičić: Imamo volju da realizujemo zamišljene projekte

Titulu evropske prestonice kulture smo izgubili, ali tu ne stajemo. Poručuje prvi čovjek Banjaluke i šef tima koji je radio na kandidaturi. Banjaluka će ostvariti ono što je zamislila i naumila u kulturi, koliko je u njenoj finansijskoj moći.

U Strategiji kulture za narednih deset godina, zacrtane su jasne smjernice. Računamo na podršku Vlade RS, kaže gradonačelnik.

"Mi se vraćamo implementaciji Strategije na nivou grada. Sješćemo i sa timom da vidimo. Šta je to što se iz ovog projekta može iskoristiti i još dodati. Idemo u konkurs međunarodni za novu multifunkcionalnu dvoranu kongresno-konferencijsku, dvoranu. To je najveći projekat koji je bio i u Strategiji kulture i u EPK. Ima niz manjih projekata unutra koji su planirani od obnove Banskog dvora, do nekih drugih manjih prostora koji će biti funkcionalni za kulturu", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Evropska prestonica kulture je projekat na koji nismo konkurisali za sredstva, objašnjavaju u timu, nego je Banja Luka imala spreman plan finansiranja. "Inside-out"projekat koji se bavi Vrbasom i ekologijom, novi Muzej grada, obrazovanje 224 kulturna menadžera - bili su u planu za Banja Luku kao evrospku prestonicu kulture.

"Ono što je kod nas važno je da se utvrdi da li postoji politička volja da se ove stvari sprovode i jednostavno napravi selekcija u odnosu na mogućnosti. Možemo da se vodimo dobrim prijerom grada Kluža iz Rumunije. On je u nacionalnom takmičenju izgubio od Temišvara. Temišvar je evrospka prestonica kulture 2021. Sada trenutno se puno više priča o gradu Klužu koji je jednostavno uzeo cijeli svoj program i krenuo da ga sprovodi, dok je Temišvar zapao u druge probleme vezano za političku podršku, finansije", kaže Marko BIlbija, šef Tima za kandidaturu Banjaluke.

Banja Luka ima priliku da iz svoje kandidature izvuče najbolje za sebe, svoje stanovnike i privuče posjetioce. Sada je sve stvar odluke.