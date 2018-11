Radojičić: Imamo dugoročne planove za razvoj grada

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da ima dugoročne planove za razvoj i modernizaciju Grada, te da od političke podrške zavisi da li će imati priliku da te planove i sprovede u djelo.

"Plan sa kojim sam izabran prije dvije godine je `Banjaluka 2025`, a on podrazumijeva dugotrajne projekte, za stvari kao što je Zeleni most, kongresna dorana, preuređenje centra grada, te urbanističke promjene", rekao je Radojičić novinarima, nakon održanog "Fejsbuk" i "Tviter časa", tokom kojeg je preko ovih društvenih mreža odgovarao na pitanja građana.

On je napomenuo da je potrebno desetak godina da bi se napravile ozbiljna transformacija grada.

"Sa timom sam prije dvije sedmice radio strateško planiranje za period od 2019. do 2024. godine, pa prema tome, mi smo spremni sa planovima i za narednih pet do 10 godina, ali to zavisi od političke podrške. Vidjećemo kako će to završiti prvo u SNSD-u, pa onda i kod koalicionih partnera", rekao je Radojičić.

On je naveo da su pitanja građana koja su stizala putem društvenih mreža bila raznolika, te da su uglavnom bila u vezi sa temama koje se tiču komunalnih usluga, saobraćaja, te ljubimaca.

"Bilo je i podijeljenih pitanja i stavova, tako da su oni koji su ljubitelji pasa pitali kako da se povećaju prava životinja, dok su drugi zahtjevali da se smanji držanje životinja. Isto tako, imamo ljubitelje festivala i glasne muzike, te one kojima ne smeta zatvaranje ulica za saobraćaj i druge, koji se bune protiv svega toga", rekao je Radojičić.

On je dodao da je normalno da u gradu, koji ima 200 hiljada stanovnika, građani imaju različite stavove.

"Gradska uprava gleda da da podršku onome što bi trebalo da bude širi i opšti interes Grada kao modernog regionalnog i evropskog centra i u tom konceptu ga razvijamo. Tako da grad mora da ima festivale, te da povremeno bude i buke", rekao je Radojičić.

On je dodao da je preopterećenost saobraćaja velika, jer ima nekoliko hiljada novoregistrovanih vozila, koje je potrebno "sklanjati" iz centra na način da se parkiranje u centru destimuliše.

"Nastojimo da kroz koncepte zelenog i pametnog grada usvajamo i nove usluge", rekao je Radojičić.

Govoreći o Hotelu "Palas", čiji nedovršeni dio narušava uređen izgled centra grada, Radojičić je napomenuo da je hotel privatno vlasništvo kompanije "Cepter", sa kojima je Grad stalno u kontaktu kako bi se riješilo pitanje uređenja zgrade hotela.

"Prije tri mjeseca predstavnici ove kompanije su izrazili interesovanje samo za uređenje prizemnog dijela, koji je dijelom parking, a dijelom poslovni prostor, a još uvijek ne pokazuju nikakvo interesovanje za izgradnjom novog hotela, jer postojeća konstrukcija ne zadovoljava standarde novih modernih hotela i treba da se potpuno ruši", rekao je Radojičić.

On je naveo da je jedno od mogućih rješenja bilo da se uvedu dodatne takse za objekte takve vrste koje investitor ili vlasnik iz određenih razloga ne održava, ali da se Uprava grada još nije odlučila na tako radikalan korak.