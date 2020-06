Radojičić: Četiri miliona KM od Vlade za saniranje posljedica epidemije

Grad Banjaluka dobiće od Vlade Republike Srpske četiri miliona KM iz sredstava Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ i ta sredstva će pomoći u saniranju posljedica epidemije virusa korona po gradske finansije, rekao je danas gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

On je u nastavku zasjedanja gradske Skupštine rekao da se procjenjuje da bi, zbog epidemije i zaustavljanja poslovnih aktivnosti, "minus" u gradskoj kasi do kraja godine mogao iznositi i do 30 miliona KM, saopšteno je iz Uprave grada Banjaluka.

"Ipak, u junu, oživljavanjem poslovnih aktivnosti, zaustavljen je pad javnih prihoda koji je izazvala epidemija, a trenutni `minus` u gradskoj kasi iznosi oko 14 miliona KM", naveo je Radojičić.

On je rekao i da su javni i privatni sektor imali ogroman pad prihoda u martu, aprilu i maju, te ocijenio da je u junu situacija solidna, za razliku od vremena gotovo potpune obustave poslovnih aktivnosti prethodnih mjeseci, kada je na sedmičnom nivou bilo i do milion KM manje u gradskoj kasi.

Radojičić je dodao da je epidemija ostavila velike posljedice i na gradska preduzeća i ustanove, te da će zbog toga doći do potpune revizije njihovih poslovnih planova.

"Javni sektor je pretrpio ogromne štete od epidemije, pogotovo naše ustanove kao što su Kulturni centar Banski dvor, te sportski centri `Borik` i `Akvana`, dok su komunalna preduzeća imala ogroman pad prihoda, čak do 40 odsto", rekao je Radojičić.

Komentarišući presudu Ustavnog suda BiH u vezi sa prostorom stare autobuske stanice, o kojoj je danas raspravljano u gradskom parlamentu, Radojičić je istakao da će grad iskoristiti sva pravna sredstva koja ima na raspolaganju kako bi zaštitio svoje interese.

"Imamo mogućnost vanrednog pravnog lijeka i grad će to sigurno iskoristiti. Još su dva sudska postupka u toku i vidjećemo u kojem pravcu će se razvijati situacija", rekao je Radojičić.

Skupština grada je danas, između ostalog, prihvatila informaciju o projektu "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta" koji se realizuje sa UNDP-om, zatim informaciju o bezbjednosti na području grada, te više odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.