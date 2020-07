Grad Banjaluka objavio je danas javni poziv za prikupljanje prijava za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza lica na području grada za narednih sedam godina, u namjeri da se sistem javnog prevoza osavremeni i da ga u budućnosti, umjesto sadašnjih 10 odsto, koristi najmanje 30 odsto Banjalučana.



Predstavljajući poziv, gradonačelnik Igor Radojičić naglasio je da je cilj gradske administracije da se uspostave novi standardi u sistemu javnog prevoza i da se podigne kvalitet usluge za korisnike.

"Cilj je da se poveća broj korisnika prevoza jer je interes grada da se stimuliše javni prevoz i biciklistički saobraćaj i da imamo zadovoljstvo korisnika javnog prevoza", kazao je Radojičić.

Prema uslovima javnog poziva, svi autobusi će ubuduće morati da imaju klimatizaciju, a prevoznici će imati rok od tri godine u kojem su dužni da uvedu ovaj standard.

"Takođe, prevoznici će za najviše pet godina morati imati prilazne rampe za lica sa invaliditetom, a u okviru razvoja tzv. pametnog grada, u budućnosti će se ići i na uvođenje novih rješenja poput elektronskog praćenja autobusa i "pametnih" autobuskih stajališta", naglasio je Radojičić.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, ukazao je da gradski sistem prevoza u Banjoj Luci, u punom kapacitetu, podrazumijeva 2.300 polazaka dnevno i oko osam miliona kilometara na godišnjem nivou.

"Trenutno, oko 10 odsto sugrađana koristi javni prevoz, a naš strateški cilj je da to bude 30 odsto. Dakle, cilj je da se smanji korištenje individualnog prevoza i poboljšanjem nivoa usluge javnog prevoza, podstaknu sugrađani da ga više i koriste", rekao je Sandić.

Govoreći o novinama u prevozu, naveo je da izgradnja novih saobraćajnica i mostova, poput tzv. paralele Lauš-Paprikovac iziskuje i uvođenje nove autobuske linije.

"U novim ugovorima koji su ponuđeni prevoznicima, imamo planiranu novu liniju broj 7, koja će saobraćati preko paralele, i povezati nekoliko velikih gradskih naselja sa Kliničkim centrom. Inače, uvođenje novih linija prema potrebama građana predviđeno je kroz sporazume ili na osnovu studije o isplativosti linija, koju će Grad da uradi do polovine naredne godine", kazao je Sandić.

Kada je riječ o tarifnom modelu, Sandić ističe da će se svi ulazni faktori na osnovu kojih se formira cijena karte u javnom prevozu, ubuduće analizirati na tromjesečnom nivou.

"Kao jedna od garancija, povećali smo iznos koji su prevoznici dužni da polože Gradu u ovom sedmogodišnjem periodu, tako da, ukoliko nema dogovora sa prevoznicima, Grad može da aktivira garanciju, obezbijedi kao hitnu potrebu prevoz sa nekim drugim prevoznikom i onda provede proceduru izbora novog prevoznika", rekao je Sandić.

On je dodao da će, između ostalog, prevoznici imati obavezu da prodaju set od pet karata i kod vozača, tako da će putnik imati cijenu prevoza od 1,5 umjesto 1,8 KM koliko košta pojedinačna karta.

Šef Odsjeka za saobraćaj Slavko Davidović naveo je da ono što je još značajno za putnika jeste to da više neće biti pet grupa linija, nego tri.

"Drugim riječima, to znači niže cijene karte za putnika koji je do sada morao da koristi više linija da bi stigao na svoje odredište. Tako, naprimjer, putnik sa Starčevice da bi došao do Ortopedije morao je da kupi dvije karte ili jedinstvenu mjesečnu kartu, a sada mu je omogućeno da sa jednom mjesečnom kartom, koja je jeftinija od jedinstvene, koristi više linija", pojasnio je Davidović.

Kada je riječ o javnom pozivu, koji je danas otvoren – na njega se mogu prijaviti sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje prevozničke djelatnosti – javnog prevoza lica u linijskom gradskom i prigradskom prevozu, uz preuzetu dokumentaciju i obrazac prijave za Javni poziv.

Prijave je potrebno predati zaključno sa 31. avgustom, do 12.00 časova.

Pregovori sa prevoznicima

Gradonačelnik Radojičić najavio da će tokom avgusta biti održan novi krug pregovora sa prevoznicima o trenutnoj cijeni karte u javnom prevozu, s obzirom na to da je cijena goriva i dalje niža u odnosu na onu sa kojom je izvedena trenutna cijena karte.