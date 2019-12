Privatni kapital postavlja temelj nove škole u Adi

Gradnja nove osnovne škole za banjalučko naselje Ada najavljena je za iduću godinu, a dio radova će se najvjerovatnije finansirati kroz donacije privatnih kompanija.

Nova škola je ucrtana u ulici koja nosi isti naziv kao i ta mjesna zajednica, preko puta restorana „Stara Ada“, a u blizini te lokacije se ili gradi ili će uskoro početi izgradnja većeg broja stambenih blokova. Prema dostupnim informacijama, upravo ti investitori su u igri za potencijalne partnere Grada u ovom poslu.

Načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Dragan Banjac je potvrdio da gradonačelnik Igor Radojičić već duže vrijeme vodi pregovore sa nekoliko društveno odgovornih kompanija iz Banjaluke, ali nije želio da iznosi detalje o kojim preduzećima je riječ.

– Radi se o firmama koje imaju želju, volju i mogućnosti da doniraju izgradnju bar jednog dijela škole u Adi – rekao je Banjac i dodao da je ovom trenutku je teško reći koji bi mogao biti iznos te donacije.

Dodao je da Grad priprema sve što je neophodno da bi se taj projekat mogao realizovati.

– U proceduri je izrada projekta izgradnje samog objekta škole. Pored toga, u narednom periodu trebamo uraditi analizu broja djece na tom području kako bi odlučili koji bi to bio tip škole. U ovom momentu ne znamo da li bi to trebala biti područna petorazredna ili devetorazredna ili samostalna centralna škola na području Ade. Broj djece je najvažniji faktor koji će na to uticati – precizirao je on.

Naglasio je da su svi uključeni u rješavanje ovog pitanja odlučni da se na tom prostoru izgradi nova škola.

– Na taj način će se rastretiti škola „Banko Radičević“ na Starčevici, a približićemo školu djeci na Adi odnosno na potezu između Vrbanje i Starčevice. Osim toga, gradnja nove škole na ovoj lokaciji je značajna, jer u se njenoj blizini gradi veliki broj zgrada u kojima stanove kupuju mladi bračni parovi koji će imati djecu i kojima će za koju godinu trebati škola na tom području. I to je jedan od razloga da intenziviramo realizaciju ovog projekta – istakao je Banjac.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Slobodan Stanarević je rekao da će do kraja godine uputiti poziv lokalnim projektanskim kućama da Gradu dostave idejno rješenje izgleda nove škole.

– Tražićemo da se formira rješenje koje bi se moglo realizovati u fazama, odnosno da novi objekat može dograđivati i širiti u zavisnosti da li će biti donesena odluka da se, na primjer, prvo gradi petorazredna škola, ali da se ostavi mogućnost da se taj objekat i proširi – precizirao je on.

Dodao je da bi u januaru iduće godine trebali imati izabrano idejno rješenje.

– Nakon toga ide i izrada glavnog projekta gradnje. Nadam se da ćemo biti u mogućnosti da u aprilu ili maju iduće godine počnemo s radovima, jer se vode pregovori sa određenim donatorima koji bi bili spremni da doniraju izgradnju dijela objekta – rekao je Stanarević i potvrdio da su u pitanju investitori koji grade zgrade u okolini lokacije na kojoj bi trebala biti izgrađena nova škola.

Pored planova za Adu, Grad ima još nekoliko sličnih većih investicija, koje se takođe već neko vrijeme najavljuju, a koje se odnose na poboljšavanje uslova odvijanja nastave u školama u Banjaluci. Jedan od njih je i dogradnja OŠ “Miloš Crnjanski” na Petrićevcu, koja ima mnogo učenika, ali ne dovoljno učionica.

Dvorana uz školu na Starčevici

Prema ranijim najavama, Starčevica će dogodine dobiti svoju prvu sportsku dvoranu, koja će biti izgrađena uz OŠ „Branko Radičević“. Za izgradnju dvorane na Starčevici iz gradskog budžeta biće izdvojeno 800.000 KM. Uskoro treba biti raspisana javna nabavka za izvođača radova, a radovi bi trebalo da traju 360 dana.

Prijedlog je da dvorana bude javnog karaktera, odnosno da je primarno koristi škola, ali da, u slobodnim terminima, bude na raspolaganju sportistima i sportskim klubovima.