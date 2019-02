Pripreme za izgradnju novog mosta u Srpskim toplicama

Gradske vlasti intenzivno rade na pripremi projekta novog mosta u Srpskim toplicama, čija bi izgradnja, prema okvirnim planovima, trebalo da počne već tokom ove godine.

Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, uskoro će biti završena izrada urbanističko-tehničkih uslova za novi most, koji će se graditi 250 metara udvodno od postojećeg mosta u Toplicama. Uporedo s tim, radi se na pribavljanju potrebnih saglasnosti od komunalnih organizacija i pripremi tendera za izradu glavnog projekta mosta.

"Kako je planirano, u prvoj polovini godine trebalo bi da bude obezbjeđena sva potrebna projektna dokumentacija i raspisan tender i za izbor izvođača radova", naveli u resornom odjeljenju.

Prema dosadašnjim procjenama, vrijednost novog mosta u Toplicama iznosiće oko dva miliona KM.

Sa predstavnicima Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, koji, poslije kupovine banje u Toplicama, imaju ambiciozne planove za razvoj ovog dijela grada, dogovoreno je da se sadašnji most u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje dodatno uredi i transformiše u pješački most, dok bi se novi most za prelaz vozila gradio.

Sadašnji most je trenutno jednosmjeran sa ograničenom težinom, što predstavlja problem kod transportnog saobraćaja na šta su upozoravali i privrednici iz ovog dijela grada.

Direktor fabrike obuće „Bema“ Marinko Umićević, naglašava da će novi most „otvoriti“ ovaj dio grada i uticati na razvoj privrede.

"Do sada su naši kamioni morali u Karanovac na most pa desnom obalom do fabrike što nam je predstavljao veliki problem. Završetkom Zelenog mosta i izgradnjom još jednog mosta u Srpskim toplicama, uz najavljeni nastavak gradnje Istočnog tranzita, u potpunosti će se „otvoriti“ ovaj dio grada koji bi mogao postati jedna nova mala poslovna zona", ističe Umićević.