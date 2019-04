Predloženo duže radno vrijeme trgovačkih centara u Banjaluci

Načelnik Odjeljenja za privredu grada Banjaluka Radenko Komljenović izjavio je danas da je gradskoj Skupštini upućen prijedlog odluke o promjeni radnog vremena u trgovačkim centrima kojim je predviđeno da nedjeljom mogu raditi do 22.00 časa.

Komljenović je rekao da će odbornici o ovom prijedlogu raspravljati u ponedjeljak, 8. aprila, te da očekuje da odluka bude prihvaćena, jer se Banjaluka, usvajanjem Strategije razvoja, opredijelila da se razvija kao regionalni i turistički centar.

"Trgovački centri su dobra prilika za privlačenje stanovnika koji žive van našeg grada, a koji bi mogli da posjete i kulturne znamenitosti i ugostiteljske objekte", istakao je Komljenović.

On je podsjetio da je dosadašnjom odlukom bilo predviđeno da trgovački centri nedjeljom mogu da rade do 16.00 časova, dok, kako je naveo, u ostalim gradovima u okruženju rade do 21.00 ili 22.00 časa.

Komljenović je napomenuo da odnos prema zaposlenima u ovim centrima mora biti u skladu sa Zakonom o radu.