Poziv mladim kreativcima; Prijavite originalne dramske tekstove

Nevid teatar iz Banje Luke poziva kreativne mlade autore od 18 do 30 godina iz BiH da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove, namijenjene djeci uzrasta od tri do 11 godina na temu kulturnih raznolikosti u BiH.

Pored originalnog dramskog teksta, mladi autori imaće priliku da pišu o problemima obrazovnog sistema u BiH i ponude konkretne ideje ka reformi obrazovanja, kao i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH.

Konkurs je otvoren do 3. marta do 23.59 časova.

Od tri do šest najboljih dramskih tekstova koje će Tanja Šljivar, višestruko nagrađivan dramski pisac i direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, povezati u jednu tekstualnu cjelinu, nastaće interaktivna-obrazovna predstava za djecu uzrasta od tri do 11 godina. Predstava će biti izvođena u Banjoj Luci, Bugojnu, Doboju, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku, Kreševu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Usori do kraja avgusta 2019. godine.

Kako su naveli, implementacijom projekta omogućiće djeci i mladima koji su svakodnevno izloženi problemima obrazovanja, etničkim i drugim vidovima segragacije ili diskriminacije u školama da kroz igru i dramsku obrazovnu formu uče i prodube svoja znanja o kulturnim raznolikostima u BiH i važnosti cjeloživotnog učenja, vaspitanja i obrazovanja, te povežu se mladim iz drugih dijelova BiH.

Za više informacija o pravilima učešća, rezultatima konkursa i nagradama možete pročitati na stranici projekta: www.obrazovanjekrozigru.com

Nevid teatar ovu aktivnost provodi u okviru projekta "Obrazovanje kroz igru", a koji se provodi kroz zajednički projekat Ujedinjenih nacija "Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH". Projekat sufinansira i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.