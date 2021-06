Poziv gradonačelniku da ispoštuje amandmane na budžet

Porodilje i zdravstveni radnici u Banjaluci još nisu dobili naknade, koje su im budžetom planirane. Sljedeće sedmice ističe i zakonski rok od 60 dana za ispunjavanje obaveza koje je gradska skupština izglasala amandmanima. Odbornici skupštinske većine pozvali su gradonačelnika da te odluke što prije i ispoštuje.

"Ne vidimo razlog zašto neko bojkotuje tako nešto, ne vidimo razlog zašto neko bojkotuje medicinske radnike u ovakvom periodu, nakon koronja virusa koji se svakodnevno stišava, vjerujem da ćemo imati normalne odnose sa drugom stranom vlasti u Banjaluci", izjavio je Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Za gradonačelnika su amandmani neustavni. Iz njegovog tima poručuju da se stav po tom pitanju nije promijenio od dana kada je predao apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske. Draško Stanivuković smatra da zbog isplate ovih sredstava, grad nema novca za košenje trave i krpljenje rupa na putevima.

"Po slovu zakona realokaciju vrši gradonačelnik. Oni su meni zabranili preraspodjelu sredstava. To bi značilo, za vanredne okolnosti, za bilo koje okolnosti da bih ja morao sazivati skupštinu da izrvšim realokaciju", rekao je Draško Stanivuković.

Odbornici poručuju da se Stanivuković svojevremeno gorljivo zalagao za pomoć porodiljama, a da danas ima drugačije mišljenje.

"Tamo kada je bilo ispred zgrade Vlade okupljanje i protesti koje je on organizovao, pozivao je i majke i dobvodio njihovu djecu da naprave video snimke, dakle oni su bili samo statisti, a kada je trebalo da podrži porodilje, on to neće da uradi", kaže Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka.

Iz SNSD-a poručuju da su podržali mnoge prijedloge iz suprotnog tabora, za koje su smatrali da su za dobro građana. To očekuju i od gradonačelnika.

"Gradska uprava mora da razumije da se odluke Skupštine grada se ne mogu provoditi selektivno, da provodite one koje vama odgovaraju, dok ove druge koje mislite da nisu dobre jednostavno ne provodite", rekao je Srđan Amidžić, odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

Odbornici skupštinske većine su uvjereni da će odluka Ustavnog suda biti suprotna mišljenju gradonačelnika. Takođe podsjećaju da apelacija ne odlaže izvršenje, odnosno isplatu sredstava.